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校長專欄丨參觀「天使花園」紀念流產胎　基灣校長推生死教育帶學生反思生命本質

升學教育 14:21 2023/11/13

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熱門 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王

基灣校長推生死教育，帶學生參觀「天使花園」。

每逢10月31日，很多人都會裝扮一下，參與萬聖節派對慶祝一番。怎樣可以令這節日過得更有意義？踏入11月，我就經歷了一個不一樣的萬聖節。

原來萬聖節的由來，目的並非讓我們扮鬼扮馬，又或派糖果，而是對亡者禱告，紀念離世的聖人，好讓我們更深反思生命的意義，珍視活在世上的每一刻。剛過去的周未，我協助道風山基督教叢林舉行「紀念天使BB聖餐祟拜」，讓重視生命教育的人及失胎父母，一同紀念這一批最原始及純真的生命，並前往道風山「天使花園」悼念。「天使花園」是安放懷孕未滿24週的流產胎，當大家看到小石碑上的銘文，都代表著父母對孩子的那份愛和一份紀念，亦加深了我們對親情的體會，更學會珍惜得來不易的生命。

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小BB也是生命

在香港從事教育，大都清楚在生命教育在學校教育中，並非必修的學科，但卻是十分重要的部份。我一直推動生命教育，亦是「小BB安息關注組」核心成員，組織於2017年成立，向政府表達對24周以下流產胎需要人道方式處理，不應作醫療廢物，提倡關懷和體恤父母的感受，給予小BB的合理尊重。我曾參與向政府草擬方案、與官員進行會議、參與多次諮詢會等，成功倡議政府興建火化及安置設施，包括和合石及哥連臣角「永愛園」及葵涌「永愛堂」設施相繼落成，亦參與名命工作。

生死教育刻不容緩

談起「生死教育」，不少人都會有所忌諱，遇上小孩子問及相關題目，又會覺得小孩子還小，就算跟他們說，也覺得他們未必會明白。但近月開課至今，我們已發生超過二十多宗年青人輕生事件，大家都極為痛心，也敲響了警號，警示政府、教育界以及社會各方，都需要大力推動生命教育，甚至要加入體驗式學習，加強教育效果。

我將自己過去在社會服務經驗與生命教育結合，近年在學校舉辦「小BB生命教育課程」，帶領學生及父母一同到訪天使花園，並透過專題分享及藝術創作活動，認識及反思生命的本質，體會生命的意義，從而學習珍惜及尊重生命。

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在活動中，每一位參加者都有非常深刻的體會。例如盧同學創作了一幅畫，分享道：「我就是被「大樹」滋潤的小苗，能接受天父與父母的照顧。參觀「天使花園」，從中了解到作為父母的辛酸，也明白生命得來不易，我們能順利經過出生、成長等階段已是萬幸，我們應學會珍惜這如此寶貴的生命，活出精彩！」

透過這樣的課程，她更深入地理解生命的脆弱和珍貴，並學會尊重每一個生命。另一位參加的家長林先生說：「本以為是參與一次親子活動，想不到為自己帶來反思。小BB生命短暫，卻被父母的愛包圍，所以存在。希望自己也學會愛自己，愛他人，愛惜世界所有人和事，並感染下一代。」

負責推行活動的江詩明主任表示：「看到家長及孩子們正面的反應、每次活動後的調查結果，都肯定了『小BB生命教育課程』這類體驗式教育，孩子們的成長及視野更廣更深，甚至家庭關係也有改善。」

做得幾多得幾多

香港中小學要教授的學術課程不少，學校工作繁多，父母照顧孩子亦壓力不少。在成績主導的社會文化推動生命教育，就有賴校長及老師的突破框框，發揮主動性及創意。我每次與老師策劃生命教育，都是堅持「做得幾多得幾多」的信念，因為孩子們「大得好快」，趁著他們中小學階段的成長黃金期，讓他們學會珍惜生命、熱愛生命，一定會令他們終生受用。

其實生命教育不僅僅是在學校中進行，家庭也起著重要的作用，我很希望家長可多與孩子一同參與這樣的課程，並在日常生活中融入生命教育的價值觀，例如對待動物、對待自然環境以及對待他人等。這樣的教育可以培養孩子的同理心和尊重他人的意識，讓他們成為關愛生命的人。生命教育是孩子成長必要的課題，它不僅僅關乎個體的價值觀和心理健康，也關乎整個社會的發展和進步。

尋找同路有心人

我期待更多有心人，一同為孩子的生命教育努力！希望這樣的課程能夠在更多學校中得到推廣和實施，讓更多的孩子和家庭能夠從中受益。學校於2022年獲得由教育局及南聯教育基金主辦的「品德教育傑出教育獎---小學組傑出獎」，經常獲教育局及學校機構邀請分享如何推行價值教育，與前線老師作經驗交流。如有興趣了解課程內容，可按此連結，或致電29154140與本人或江主任聯絡。「教育」意思就是相信我們能改變世界，因為因為每一個孩子，都是我們的未來！

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撰文 : 黃靜雯校長 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣)

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