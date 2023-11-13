諧劇大王｜百彈齋主爸爸教出名醫兒子　鄧兆華教授憶藝壇慈父鄧寄塵

▲ 諧劇大王鄧寄塵第三子鄧兆華教授（圓圖）說，是父親的「百彈齋主」性格，引領他走進自然科學及醫學研究領域。

潛移默化的身教，是引領子女成長最佳的教育。

諧劇大王鄧寄塵第三子鄧兆華教授笑著說︰「父親戲稱自己是『百彈齋主』，而他這種『百彈』的性格，確實令我走進自然科學的領域及醫學研究的方向。其實，想深一層，他不是『彈』，只是精益求精。因此，我自小已習慣如何將事情做得更好、遇上每件事都會問點解，漸漸培養了我對科學的興趣。」

鄧兆華教授是美國及加拿大腦專科醫生、曾先後任教多倫多大學、美國加州大學爾灣分校及香港大學。

▲ 鄧寄塵嘗試反串角色，大受歡迎。（天地圖書FB）

「他爸爸是鄧寄塵」

今年七月，鄧兆華出版了一部講述父親鄧寄塵其人其事的傳記《午間的歡樂——諧劇大王鄧寄塵》，不足三個月已賣光第一版，昨天在再版的分享會上，鄧教授與「播音皇帝」李我的遺孀蕭湘、配音前輩丁羽、歌壇大姐盧筱萍、及多位紅伶如李鳯、鄧美玲等，暢談一代諧劇大王的逸事，現場笑聲不絕，氣氛熱烈。

鄧寄塵五十年代紅遍省港廣播界，也是香港粵語片知名諧星、麗的映聲第一代電視藝員，是一位集監編演、填詞、演唱於一身的演藝界多面手，其於六十年代改編自英語歌曲的《墨西哥女郎》，更是傳誦至今的經典金曲。

鄧寄塵在演藝生涯中，拍過逾百部粵語電影，以諧趣搞笑形象著稱，後來更藉反串角色大受歡迎，到底一位諧劇藝人父親，在家是否一樣咁搞笑的呢？

▲ 演繹諧趣角色一絕，圖為1951年電影《指天篤地》劇照。（天地圖書FB）

「除了知道父親有李我叔、蕭湘姨這些廣播界好朋友，有時或會見到新聞紙上有父親的相片，或返學放學聽到收音機傳來爸爸的聲音外，我從無想過藝人跟自己有何關係；到我從加拿大回港，人家介紹我時，很多時都以『鄧寄塵兒子』、『他爸爸是鄧寄塵』作開場白，而不是鄧兆華教授。」鄧教授語出，即引起哄堂大笑，似乎也遺傳了點乃父諧趣的本色，他續說：「父親有很多生活趣味，像養魚、養雀等等，一如平常人的嗜好，他在家是作為父親怎樣照顧子女，並不是延續一個藝人角色在家講詼諧嘢。」

▲ 鄧兆華教授表示，雖然自小有投稿報章獲刊，但久經數十年醫學訓練書寫理性到位精確的科學文章，當初要新執筆曾被嘲似「金山阿伯文字」，要重拾感性貼地筆觸也難倒他一段時日。（葉翠華攝）

俠義心腸救回場務一命

然而，鄧兆華坦言，僅以兒子的視角看父親，終究只是一個局部。「從其他前輩口中得知不少爸爸的往事，對他的另一面也有更深的認識，譬如父親喜歡幫人，我自小確實認為這是理所當然的，因為不少人向他借錢，或佢遇到街邊人有困難也會伸出援手，受父親影響，我亦會做同樣的事。」

配音前輩丁羽，也憶起鄧寄塵俠義心腸的往事一樁。話說六十年代，他跟鄧寄塵在荃灣華達片場開工拍戲，有個片務突然暈倒，「塵哥馬上過去扶起他，並囑製片叫白車，從袋中掏出一疊銀紙放在場務心口，叫他放心攞去用。事後，場務康復回來，說自己條命係塵哥執番嚟嘅。」

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而隨鄧寄塵赴星馬泰登台的歌壇大姐盧筱萍，也分享鄧寄塵詼諧的一面，說他為了紓緩大家登台的緊張壓力，不時會講下笑話，譬如話自己因為開車開得太慢被抄牌、為所養的雀仔沖涼等等，情景仿如昨日。盧大姐又說，當年自己得廿零歲，根本唔識唱歌，「都係塵哥幫我兜住，佢好多粉絲搵佢簽名，見我們坐冷板凳，也會叫他的粉絲請我們簽名，好照顧我們。」盧大姐再說，「塵哥好注重家庭，登台完都買成箱咖央帶回港給子女吃。」

說到吃，蕭湘姨也爆出鄧寄塵教她炒菜的秘訣。「那時，我們每星期都有兩局粵曲唱局，逢周二是塵哥主理，周五就李我主理，完局多數去七記宵夜，有晚，塵哥大大聲話，今晚本大爺煮宵夜俾大家歎，佢炒菜，先燒紅油鑊，放點砂糖，再落菜，將炒好才放鹽，的確又特別好吃喎。」

鄧兆華點點頭接著說，「父親煮餸確有一手，因為他每去一間茶樓飲茶或餐室吃飯，廚師都會邀他入廚房教他秘技，我曾問他點解他煲的牛腩湯寧舍好味？他但笑不語，大抵不能外洩他人的秘方。後來他從加拿大返港，很多廚師或街巿各式人等都跟他好老友，也教曉他不少竅妙。」

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建立事業也擁抱家庭

鄧寄塵在建立事業之餘，也擁抱家庭，不但家人感受得到，就連友儕也得見，對於子女的培養，從不忽視，但鄧兆華在香港大學醫學院畢業後，卻沒有按照父親期望的路線掛牌行醫，他自言當時讓父親一次又一次的失望。

「那年紀及那年代，一個少年覺得前途和世界都是自己的，不會想到父母希你做乜、要你怎樣。當年我渴望追求自己的夢想，無想過開診所，甚至當時他已為讓我掛牌有所安排，但這不是我想要的，毅然赴笈加國讀完一個學位，又繼續讀，每次讀完一個學位或接受完專科訓練，他都好希望並估計我會投身社會，但每次都令他失望。」然而，圓父願也不過是時間問題，或許這也是繼承父親的「百彈」精神，為裝備自己精益求精而已，在屢次失望之中，最終也迎來最大的喜悅。

對於父親做事的認真，鄧兆華在整理父親遺物時有更深的感受。「他最大批物件是手抄劇本，包得好整齊，每包的封面都有題籤，分為『好好笑』、『好笑』、『普通』……作為一個藝人，很多時都未必有時間俾到家庭，但父親永遠以家庭先行，譬如他甘願放棄事業，為子女移民加國，而他亦會好留意我們的生活細節，見我們重覆穿着舊衣，會擔心我們有沒有新衣服等等，他對子女的關切，盡在不言中。」

《午間的歡樂》一書，是鄧兆華從父執輩的口述資料，再以兒子的視角、感覺，用以有溫度的感性文字，憶述一代諧劇大王父親的點點滴滴，而這些日常瑣事、舊相片印記，卻又是那些年老香港社會文化狀況、巿民生活的一個側面記錄，補足了一段另類的舊香港歷史。

▲ 亦莊亦諧：鄧寄塵演藝人生展

亦莊亦諧：鄧寄塵演藝人生展

日期：2023年11月1日至30日

時間：上午11時至下午9時

地點：商務印書館尖沙咀圖書中心 1/F the Place 藝文空間

記者：葉翠華

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