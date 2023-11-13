  • 22°C
香港時間 : 20231113日 (週一) 18:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

眾裡尋牠丨何文田妹妹手繪愛雀尋走失彩鳳　觸動網民連環出帖助尋

育兒資訊 12:37 2023/11/13

分享：

分享：

熱門 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王

何文田小妹妹的愛雀「夏天」走失了，她手繪「夏天」的模樣，神情哀傷。

心愛寵物走失數星期，主人仍未能尋回，心情何等焦急徬徨。有居於何文田俊民苑的小妹妹，於10月下旬走失了心愛的彩鳳「夏天」，她手繪「夏天」的模樣，愛雀神情哀傷，觸動了網民連環出帖助尋，望集群眾之力早日尋回。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
新手爸媽丨28個月女兒表達能力弱疑患言語障礙　仙樂都：不想女兒被標籤

小妹妹的家長近日在社交平台上載尋雀帖文，並附上由小妹妹所繪畫的愛雀。父母表示，在10月22日的下午2時左右，心愛的白藍色彩鳳「夏天」走失了，為了盡快找到「夏天」，小妹妹翌日立即手繪「夏天」的模樣，再由父母幫忙寫上「尋彩鳳啟示」。

尋彩鳳啟示

「尋彩鳳啟示」廣發，但仍無音訊，早前小妹妹的父母再將啟示上載到facebook的社群，不少熱心網民也替她心急，分別將啟示再轉發到多個尋找走失寵物的群組，望網民「幫下眼」。有網民在荔景發現同品種同顏色的走失彩鳳，可惜不是小妹妹的「夏天」，另外有網民大讚妹妹的畫功，「隻彩鳯畫得好神似，請問係唔係小妹妹自己畫㗎？」

彩鳳學名「虎皮鸚鵡」，原產澳洲內陸地區，很早就被人工飼養，且容易繁殖，是世界流行的寵物鳥之一，易於馴養，性情活潑頑皮可愛更會模仿人說話，人工飼養種壽命可長達12年。

尋找走失寵物小貼士

寵物不幸走失，主人必然感到徬徨失措，但請保持冷靜，好好把握搜索的黃金48小時，令你可盡快尋回走失了的寵物，可以參考以下指引助他尋回寵物。

1. 將寵物走失的消息發佈 到【協尋寵物】手機應用程式，或其他相關的 Facebook群組或社交平台，以下是一些熱門Facebook群組：

走失協尋(🐶🐱🐰🦜🐭)香港 LOST AND FOUND (HONG KONG)

浪浪及失狗專屬平台 ( 香港 )

貓貓狗狗保護及領養區(香港)

支持領養！！救救可憐流浪動物！！

狗狗之家討論區

關注流浪貓狗及放養動物；失狗尋主人(元朗,屯門，天水圍)

2. 設立 Whatsapp 群組 ，並將群組的連結加到【協尋寵物】及其他平台的啟示上，讓更多人加入搜尋，互通消息。

3. 走失的寵物一般在頭幾天不會跑得遠，因此要在區內廣泛散播消息，讓街坊可幫忙留意，以下兩點非常重要：

a.在區內張貼大量海報 ，海報必需防水，並要密集式在當眼和人流多的位置張貼，如巴士小巴站、港鐵站外、街市、商場和屋苑出入口、村口等地方，讓區內人仕留意到；另外，每天或隔天必需補貼被移除的海報。

注意：當你在【協尋寵物】手機應用程式張貼啟示時，已同時制定好海報，讓你可即時分享到其他平台或朋友，或大量印刷張貼。

b.在區內派發傳單及進行街訪 ，尤其針對街道清潔工人、地盤工人、郵差、速遞員和外籍傭工等經常在區內走動的人。

4. 通知你領養寵物的機構 (如有)、漁農自然護理署 (電話：1823)、愛護動物協會 (電話：2711 1000)、區內獸醫診所及區內寵物店等。

5. 如有目擊者提供線索，請要求對方提供圖片核實，這樣有助你鎖定或排除一些地點。

6. 當確認好寵物出沒的地點時，建議以籠來捕捉，並尋救有經驗的團體或人仕幫忙設置，因為有機會走失了的寵物未能即時認出主人，當你靠近捕捉時，可能會嚇跑牠，更甚是牠會離開原先的出沒點，令你要重新搜索。如必需自行捕捉，請保持冷靜，慢慢地移近寵物，用食物作餌，表現如平常，幫助牠慢慢記起你，並讓牠安靜下來。

11月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳

相關文章

【家有寵物】貓狗糞便直沖廁所易感染寄生蟲　獸醫 : 對兒童影響尤為明顯
18:17 2023/10/18
【家有寵物】貓狗糞便直沖廁所易感染寄生蟲　獸醫 : 對兒童影響尤為明顯
【寵物友善】凱悅尚萃酒店推毛孩自助餐　狗狗任食5款愛犬點心
13:06 2023/10/23
【寵物友善】凱悅尚萃酒店推毛孩自助餐　狗狗任食5款愛犬點心
人寵共融｜調查指主人最驚愛犬走失　寵物出門單次投保安心放狗
17:06 2023/11/01
人寵共融｜調查指主人最驚愛犬走失　寵物出門單次投保安心放狗

你可能感興趣

【家有寵物】貓狗糞便直沖廁所易感染寄生蟲　獸醫 : 對兒童影響尤為明顯
18:17 2023/10/18
【家有寵物】貓狗糞便直沖廁所易感染寄生蟲　獸醫 : 對兒童影響尤為明顯
【寵物友善】凱悅尚萃酒店推毛孩自助餐　狗狗任食5款愛犬點心
13:06 2023/10/23
【寵物友善】凱悅尚萃酒店推毛孩自助餐　狗狗任食5款愛犬點心
人寵共融｜調查指主人最驚愛犬走失　寵物出門單次投保安心放狗
17:06 2023/11/01
人寵共融｜調查指主人最驚愛犬走失　寵物出門單次投保安心放狗
網絡熱話 鸚鵡 何文田 俊民苑 Facebook群組

最高瀏覽

叠影狙擊劇透丨第6集劇情預告　曉晨展現出好身手令晟杰詫異
叠影狙擊劇透丨第6集劇情預告　曉晨展現出好身手令晟杰詫異
急症室最長等候時間（11月13日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月13日 時間16:05）