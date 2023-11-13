眾裡尋牠丨何文田妹妹手繪愛雀尋走失彩鳳　觸動網民連環出貼助尋

▲ 何文田小妹妹的愛雀「夏天」走失了，她手繪「夏天」的模樣，神情哀傷。

心愛寵物走失數星期，主人仍未能尋回，心情何等焦急徬徨。有居於何文田俊民苑的小妹妹，於10月下旬走失了心愛的彩鳳「夏天」，她手繪「夏天」的模樣，愛雀神情哀傷，觸動了網民連環出貼助尋，望集群眾之力早日尋回。

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小妹妹的家長近日在社交平台上載尋雀帖文，並附上由小妹妹所繪畫的愛雀。父母表示，在10月22日的下午2時左右，心愛的白藍色彩鳳「夏天」走失了，為了盡快找到「夏天」，小妹妹翌日立即手繪「夏天」的模樣，再由父母幫忙寫上「尋彩鳳啟示」。

▲ 尋彩鳳啟示

「尋彩鳳啟示」廣發，但仍無音訊，早前小妹妹的父母再將啟示上載到facebook的社群，不少熱心網民也替她心急，分別將啟示再轉發到多個尋找走失寵物的群組，望網民「幫下眼」。有網民在荔景發現同品種同顏色的走失彩鳳，可惜不是小妹妹的「夏天」，另外有網民大讚妹妹的畫功，「隻彩鳯畫得好神似，請問係唔係小妹妹自己畫㗎？」

彩鳳學名「虎皮鸚鵡」，原產澳洲內陸地區，很早就被人工飼養，且容易繁殖，是世界流行的寵物鳥之一，易於馴養，性情活潑頑皮可愛更會模仿人說話，人工飼養種壽命可長達12年。

尋找走失寵物小貼士

寵物不幸走失，主人必然感到徬徨失措，但請保持冷靜，好好把握搜索的黃金48小時，令你可盡快尋回走失了的寵物，可以參考以下指引助他尋回寵物。

1. 將寵物走失的消息發佈 到【協尋寵物】手機應用程式，或其他相關的 Facebook群組或社交平台，以下是一些熱門Facebook群組：

走失協尋(🐶🐱🐰🦜🐭)香港 LOST AND FOUND (HONG KONG)

浪浪及失狗專屬平台 ( 香港 )

貓貓狗狗保護及領養區(香港)

支持領養！！救救可憐流浪動物！！

狗狗之家討論區

關注流浪貓狗及放養動物；失狗尋主人(元朗,屯門，天水圍)

2. 設立 Whatsapp 群組 ，並將群組的連結加到【協尋寵物】及其他平台的啟示上，讓更多人加入搜尋，互通消息。

3. 走失的寵物一般在頭幾天不會跑得遠，因此要在區內廣泛散播消息，讓街坊可幫忙留意，以下兩點非常重要：

a.在區內張貼大量海報 ，海報必需防水，並要密集式在當眼和人流多的位置張貼，如巴士小巴站、港鐵站外、街市、商場和屋苑出入口、村口等地方，讓區內人仕留意到；另外，每天或隔天必需補貼被移除的海報。

注意：當你在【協尋寵物】手機應用程式張貼啟示時，已同時制定好海報，讓你可即時分享到其他平台或朋友，或大量印刷張貼。

b.在區內派發傳單及進行街訪 ，尤其針對街道清潔工人、地盤工人、郵差、速遞員和外籍傭工等經常在區內走動的人。

4. 通知你領養寵物的機構 (如有)、漁農自然護理署 (電話：1823)、愛護動物協會 (電話：2711 1000)、區內獸醫診所及區內寵物店等。

5. 如有目擊者提供線索，請要求對方提供圖片核實，這樣有助你鎖定或排除一些地點。

6. 當確認好寵物出沒的地點時，建議以籠來捕捉，並尋救有經驗的團體或人仕幫忙設置，因為有機會走失了的寵物未能即時認出主人，當你靠近捕捉時，可能會嚇跑牠，更甚是牠會離開原先的出沒點，令你要重新搜索。如必需自行捕捉，請保持冷靜，慢慢地移近寵物，用食物作餌，表現如平常，幫助牠慢慢記起你，並讓牠安靜下來。

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責任編輯：王明芳