陳自瑤獲韓國醫美品牌邀請帶貨　YoYo直播僅10分鐘銷售額達200萬

▲ 陳自瑤與韓國醫美品牌合作做直播帶貨。

近年在電視劇及綜藝節目演出都成績耀眼的陳自瑤（YoYo），近年還主攻直播帶貨，並取得驕人成績。

曾為電視台主持帶貨節目的YoYo，創下在一個帶貨節目吸引近600萬人次觀看紀錄，更帶領銷售額衝破7000萬人，吸金能力相當驚人。YoYo的帶貨號召能力強，除了吸引本地平台及產品招手，最近更獲得韓國醫美龍頭品牌Medicube垂青。

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帶貨女皇YoYo



陳自瑤最近首次與韓國醫美品牌合作，為品牌進行線上直播銷售任直播帶貨，而且YoYo今次與韓國一班年輕團隊合作，聯同直播主四哥及蓉蓉進行網上直播促銷該品牌的美容儀。

而YoYo果然是帶貨女皇，上線10分鐘便輕易賣出1000套美容儀，帶領平台生意額極速衝破200萬，該品牌的銷售團隊感到非常滿意。

YoYo表示：「今次係第一次同韓國公司合作做網上銷售，成績非常理想，客戶嘅反應都好好，自己好開心可以開闢更多巿場，同時賣到好嘅產品又幫到人，今次10分鐘就賣出1000套產品，希望下次我哋可以帶更多優質產品畀大家。」

她續指：「最近自己都忙做網上直播工作，臨近雙11，將會更加忙碌，多謝大家支持，希望做出更好成績。」

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