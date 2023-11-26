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社內相親丨教主Anson Lo演總裁自爆「唔知點錫」　呂爵安竟對劇集成績不抱期望【有片】

娛樂 20:03 2023/11/26

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社內相親丨教主盧瀚霆演總裁自爆「唔知點鍚」　呂爵安不對劇集成績抱期望

繼2021年播出的劇集《大叔的愛》後，「登神CP」盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）再度同劇演出，「教主」Anson Lo於《社內相親》演霸道總裁姜泰武（Timo），Edan則是其秘書章成勳（Alfred）。

教主、Edan早前一同為《社內相親》接受TOPick專訪，二人「你一言我一話」，火花四濺！

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教主Anson Lo、Edan合演港版《社內相親》。

港版《社內相親》

化身總裁Timo的教主稱角色性格屬高冷型、擁有控制欲，兼且為人固執、自戀，但再完美的Timo也因他間接造成父母意外身亡，而懷著童年陰影去成長。

演秘書章成勳（Alfred）的Edan則笑言角色角色與自己同屬溫柔、理性的人，角色因出身比較差而形成自卑感、起初覺得高攀不起映書（沈殷怡飾）。

劇集改編自韓國SBS同名電視劇，教主本來已看過原版，Edan則是收劇本後才「惡補」，Edan笑言是一定要看：「因為當時未出劇本，需要看原版才知道」，教主也指港版也盡量保持原版的元素，並增加了有趣情節的比例、放大人物的關係。

Edan回想：「我在看原版時，甚至會覺得劇情離地，也會在想劇情在香港播出會否合理，就認為不要集中在社長（姜泰武）的富有，而是集中在他與Holly（陳漢娜飾）的感情中，編劇也會作出一些修整，我們的劇本可能會與原版有一些不同！」

港版《社內相親》總裁姜泰武（Timo）、秘書章成勳（Alfred）

「Chok」成教主最大挑戰

教主認為演姜泰武（Timo）的最大挑戰與「Chok」有關，他說：「Chok得來又要自然，平日做出Chok的表情就很像很容易，但其實並不是這樣的，你也是一個人，也有不同情況下的Chok，又可能演繹某一些情緒時，就需要除去Chok的味道，以演繹一個有情緒的人，所以需要給予自己不同的layer，是需要花時間令自己變成角色才可做到！」

教主也把「Chok」帶回家中，首當其衝「硬食」的是教母，他說：「媽媽也覺得我是很冷淡、對她沒有禮貌。」

身旁的Edan問對方是否「命令式」地說話，教主解釋說：「句子很簡短、用上較bossy的語氣，媽媽在劇集記招前數天才跟我重提這件事，不過她一向也知道我在拍劇期會變成另一個人，她對此也很明白，故當時沒有過問太多。」

部份演員視演出親熱戲為一大關口、挑戰，Edan輕鬆地說：「又不是很難，難的地方是需為該幕操肌，不過又的確是比較複雜的，當中牽涉一些走位。」

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對白充滿「中二病」？

Edan覺得原版的對白用字是較「中二病」，變成廣東話對白時就容易令人笑場，直呼對白噁心的教主補充指：「我們已和團隊一起構想把對白的字眼簡化，但依然也是很噁心的！」

Edan即席模仿、說出Timo的對白，「冇可能追唔到㗎，冇女仔我追唔到㗎。」演Timo的教主也加入演繹，他拋下一句：「我咁有錢，又咁靚仔，冇可能追唔到㗎。」

為了演好角色，教主指大家也只好突破心理關口，並指臨煞科前一星期已變得麻木，不再對噁心的對白感尷尬。

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教主自爆「唔知點鍚」

談到教主、Edan各有接吻戲外景，直言對被圍觀感尷尬的Edan說：「要收埋（quali），呢啲你知我知得㗎喇。」

教主自爆起初與陳漢娜（Hana）拍接吻戲時，二人是「唔知點錫」，「是指不知道在哪一句對白時接吻或『我錫你左邊面定右邊面』，還是『錫完呢下一再慢慢switch去另一邊』，由於集中在劇本中，故圍觀的人對我們也沒有影響。」

當教主被問到Edan還是Hana比較「好嘴」，他回應：「兩個都唔好嘴喇，兩個都唔得喇，太耐」。Edan就覺得與女生接吻是比較好，爽快地交出答案！

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落力操肌

Edan在拍攝時為了一場戲而事先落力操肌，不過也比不上拍攝《I SWIM》時那麼節制，但也會吃一些減肥餐，並慶幸可以「就鏡頭」、不會完全展現身型。

Edan未有發送自拍照予教主以驗收成果，更搞笑地說：「佢成日囈我都唔畀佢睇」，教主回應：「幾時有囈過你？黐線，救命。」Edan又坦承自己的身型都需要「加工」，令身上的肌肉更加明顯。

教主滿意自己的操練成果，並失望地說：「原來拍攝的時候也不是看到很多，我本身以為會有很多展現腹肌、胸肌的畫面，並已經很Ready，但原來是一直在接吻，就完全遮擋了我的身材！」

Edan、Shirley（劇照）

教主床戲「大戰」3小時？

教主、Edan操練身型為各自的床戲做好準備，Edan稱教主與Hana的床戲相當激烈，教主自己就另有看法：「是很慢的，氛圍是很浪漫，像一對新婚的男女。我記得工作人員看playback時也發出笑聲。」

床戲在未有清場下進行拍攝，那就是否「大戰」了3小時？教主回應：「有很多angle，也拍了數個wide-shot，是由窗邊嘴至梳化、梳化至牆，再由牆至梳化、抱至房間內。再加上因為我們會與梳化有碰撞，那就不太好，又可能撻在牆時太用力，又或者是看不到路！」

他續說：「set燈、製造氛圍、選擇背景音樂，同樣也需花時間，導演就要求選擇一首他覺得很浪漫的歌曲。」

此時，Edan唱出教主的《Megahit》，「Uh-Oh Uh-Oh Uh-Oh 輕鬆比激烈更好......應該保守與袒露」，教主聽到就直呼救命，十分搞笑！

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與家英哥合作

至於，談起演Timo爺爺的羅家英（家英哥）時，教主、Edan就變得認真起來，再與家英哥合作的Edan稱對方是搞笑兼且專業，「很快就記下長對白，而拍攝時間那麼長，他比我們更加精神，對深夜才下班也沒有任何怨言。」

教主同樣欣賞家英哥的專業，「即使導演要他演繹4、5次，但他依然保持著高能量。他又會自己構思一些爆肚對白呢！」

Edan、Anson Lo、家英哥打成一片！（IG圖片）

自揭人生藍圖

在劇中，Timo的爺爺（羅家英飾）希望Timo早日成家立室，更為他安排相睇，相當進擊！

現實中，教主、Edan又有沒有曾經被父母、長輩「催婚」，又或者在入行前早有人生藍圖？

教主指教父、教母在其大學時有向他催婚，「從小到大，父母會與我一起談論我的人生該怎樣過，何時結婚、生仔，本來的計劃是26歲結婚、28歲生第一胎、31歲生第二胎，現時就被打亂了！我記得在出道首一、兩年也被父母問及結婚一事，他們現時就沒有再問，知道我現時是以事業為重，在這十年內好好建立自己的事業。」

「26歲結婚、28歲生第一胎」是教主自己訂下來的，未加入演藝圈前就幻想自己任職Banker、簡單地過一世。

Edan則與教主的想法截然不同，對人生抱順其自然的心態，也沒有人生藍圖，「的確自小已很喜歡表演，本身參加《造星》時也已在銀行實習，後來就因為參賽而辭職，我是對未來沒有計劃的。」

港版《大叔的愛》（劇照）

延續《大叔》威力？

教主、Edan對人生藍圖各有想法，那麼對劇集收視又有沒有期望呢？畢竟港版《大叔的愛》播出時也掀起討論熱話，Edan回想《大叔》是天時、地利、人和，再加上《大叔》是喜劇，與《社內相親》是不同的。

Edan認為大家也只是想把劇集演好，沒有想過成績需較上一次好，反而想觀眾看到他們可帶來不同的演出。

教主坦言希望憑演出獲得觀眾的正評，並說：「Noise是不能比較，不會有太多期望。大家可看到我們有不同的演繹，那就已經很開心了！」

二人會否再想於劇集中合作？Edan爽快地說：「完全不介意，只要是題材、角色適合就可以」，教主也回應道：「不介意」。

二人由MIRROR成軍以來至拍劇，一直共同成長，教主提起二人在日本拍攝時的事：「我們不同意其中一段conversation，於是各有一套做法，慶幸大家是可以坦白地說出想法。當自己想由他提供意見時，又不擔心會阻礙對方，直接問便可以。」Edan承認二人的默契的確隨時間而增加了不少呢！

觀眾、粉絲見證Edan與教主的成長，他們的作品也陪伴著大家，為大家帶來歡樂、反思，這樣已是很不錯了！

服裝：Berluti, Harvey Nichols, Giuseppe Zanotti（盧瀚霆）；Swank, Christian Louboutin（呂爵安）

化妝：Mayling Suen @Annie G. Chan Makeup Centre（盧瀚霆）；Giann Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre（呂爵安）

髮型：Denny Ku @CHIC Private I salon（盧瀚霆）；Man Chan @CHIC Private I salon（呂爵安）

形象：PIPA Creative（盧瀚霆）；PIPA Creative（呂爵安）

記者：陳淑霖

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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