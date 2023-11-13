冷鋒殺到丨周五氣溫降至17度　1區驚見13度朝早食1物可補腎暖身

▲ 本周五氣溫降至17度，打鼓嶺清晨料降至13度。

本周五冷鋒殺到！大家記得注意保暖！天文台估計一股清勁的東北季候風會在未來一兩日為廣東帶來早晚稍涼的天氣，本週後期華南沿岸氣溫會進一步下降，天氣普遍晴朗及非常乾燥，日夜溫差頗大，更預計周五（17日）市區氣溫會急降至17度，打鼓嶺清晨料降至13度。天氣寒冷，容易手腳冰冷，TOPick下文將會為大家整合暖身補血食物，及早禦寒，有中醫更推介朝早食1物可起補腎暖身之效。

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註冊營養師葉沃暉（Roy Ip）曾分享，鐵質是製造紅血球的原材料，能使面色紅潤，避免手腳冰冷的情況出現；含豐富鐵質的食物包括了紅肉、雞蛋、大豆、菠菜、黑芝麻、豆腐、堅果等。當中又以維他命C能增加植物性鐵質的吸收，因此建議選擇鐵質和維他命C的食物一同補充。

澳洲註冊營養師謝詠瑩（Gloria）亦曾受訪指出，女性如果缺乏鐵質，加上周期性失血，可導致臉色蒼白、容易疲勞、頭暈、腸胃不適等。

12大補血食材

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禦寒食療及湯水

註冊中醫師徐思濠曾接受TOPick訪問時表示，「人體熱力由臟腑運行所產生，陽氣旺，即能作預防寒氣。因此禦寒不能單純依靠蔬菜和五穀類的供給，還需吃點肉類。飲食要均衡，魚、肉、菜每樣平均，亦可於食材上加配薑、蔥、胡椒，有助驅風散寒。忌生冷寒涼的食物，如冰淇淋、汽水、刺身和生蠔等。推介2款湯水：

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一碗暖身粥

本港註冊中醫師徐澤昌曾接受TOPick訪問時表示早餐可吃暖身粥，推薦早上用薑片、紅棗及堅果來煮一碗暖身粥:

脾胃弱的人早上特別沒有胃口，而這種粥暖脾胃又易消化，而且堅果亦有補腎暖身的功效。但如有虛熱、實熱及感冒情況便不宜食用。而且這款粥不需長期食用，當體質易有變化，服用數天手腳覺得暖和，或氣溫回升後便要停止。

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責任編輯：羅嘉欣