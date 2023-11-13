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秋冬時尚｜夢幻糖果色卡片套+銀包　散發甜蜜少女味 

休閒消費 18:31 2023/11/13

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糖果色真的很有少女味！

冬季到來，各大品牌已紛紛換上冬裝，而且偏向冷色調，予人沉鬱的感覺。其實想要令「這個冬天不太冷」，各位女士們不妨從小配件入手，例如銀包和卡片套，Hermès、CHANEL、DIOR、GUCCI與LOEWE等奢侈品牌都有推出夢幻的糖果色系銀包或卡片套，它們色彩繽紛，令人想一口咬下去，更成功踢走冬季的憂鬱！

Hermès Bearn verso wallet HK$24,200（淺藍色）

這個Epsom小牛皮錢包，配有4個信用卡位、3個口袋、拉鍊零錢袋、1個鈔票袋和鍍金「H」形拉環法國，外面是淺藍色，打開裡面是綠色，兩種顏色都予人朝氣勃勃的感覺，可以溫暖冬季。

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Hermès Iliade Compact card holder HK$14,000（綠色）

綠色Chamkila 山羊皮卡片套，帶有1個卡槽和鍍鈀按扣。這款卡片套使用極其優雅的皮革，具有細小、非常光滑且超閃亮的粒面。

CHANEL CLASSIC CARD HOLDER HK$8,000（珊瑚粉紅色）

這款經典款垂蓋卡片套，採用小羊皮、琺瑯及金色金屬，皮面有星星金屬扣作點綴，非常可愛，而且充滿少女味道。

CHANEL FLAP CARD HOLDER HK$6,000（藍色）

這款垂蓋卡片套採用光面小牛皮及金色金屬，感覺小巧嬌俏，光面設計活像一粒糖果的顏色，在冬天看到真的會暖在心頭，甜到漏！

CHANEL FLAP CARD HOLDER HK$7,000（橘色）

這個橘色的卡片套顏色非常獨特好看，簡潔的線條配上品牌的雙C標誌，十分耐看，而且雙C是採用立體金屬面，增添一絲華麗感覺。

XS DIOR CARO 銀包 HK$4,400（Rani粉紅色、淺粉紅色）

這款Dior Caro銀包以小巧實用的設計為特色，以柔軟小牛皮製成，有多種顏色，包括Rani粉紅色和淺粉紅色，並飾有Cannage藤格紋圖案縫線，正面綴以CD標誌，整體感覺柔和。

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GUCCI BLONDIE卡片套銀包 HK$5,100（粉紅色）

此系列以圓形幾何版本的互扣GG設計為基調，展現出Gucci的當代設計美學。而這款粉紅色皮革卡片套銀包亦綴有此標誌細節，內裡有5個卡片夾層、開口式口袋及拉鏈口袋。

LOEWE Penguin trifold wallet in satin calfskin  HK$6,150（冰川藍）

這個緞面小牛皮三摺錢包，飾有企鵝圖案印花。錢包為 LOEWE x Suna Fujita 聯名，外型充滿童趣，並有六個置卡夾、一個大口袋和拉鍊硬幣隔層，美觀與實用兼備。

LOEWE緞面小牛皮Otter硬幣卡夾  HK$4,250（檸檬色）

緞面小牛皮硬幣卡夾，Otter印花圖案。卡夾為 LOEWE x Suna Fujita 特別系列作品，顏色鮮艷，圖案可愛，令人少女心爆發，並設有四個卡位、拉鍊硬幣隔層。

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責任編輯：Kiwi Lee

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