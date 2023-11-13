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亞洲超星團丨丁子朗化身海賊王「卓洛」造型　新Look再遭狠批

娛樂 13:15 2023/11/13

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熱門 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王

大家又覺得點？

丁子朗（丁丁）早前參加全新偶像選秀節目《亞洲超星團》，不但化了濃妝上陣，又染了一頭金髮，令不少網民也指「睇唔慣」，又認為這個新造型不適合他。

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改變係好事

即使面對多種質疑聲音，丁丁堅持己見，認為有改變是好事，趁年輕勇於接受新挑戰，早前他接受TOPick訪問：「呢個造型襯唔襯我就未知，不過有改變係一件好事嚟。我想話畀人聽，我仲係一個後生、想改變嘅人。人大咗冇咁多機會去改變，改變係需要勇氣。」

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扮「卓洛」造型再被批

近日飛到日本出遊的丁丁，再分享一系列新相引熱議，見丁丁打扮成海賊王的「卓洛」造型，大晒結實胸肌，擺出多個型格甫士。

不過很多網民認為他的妝容非常出事，批評其妝容又濃又白，臉與頸完全兩截色，完全搞唔掂！

有人留言表示：「可唔可以變返以前嘅丁丁？」﹑「塊臉太白」﹑不過有人亦讚他的造型有新驚喜。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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