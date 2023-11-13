羅密歐與祝英台丨游嘉欣晒水著狂吸Like　上位小花游游劇接劇備受TVB力捧【多圖】

▲ TVB上位小花「游游」游嘉欣晒水著照！

TVB上位小花「游游」游嘉欣最近於IG派福利，身穿泳裝的她對着鏡頭甜笑並展露長腿，成功吸Like！

近年備受TVB力捧的游嘉欣劇接劇，於正在播放的《羅密歐與祝英台》亦有份演出。

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游嘉欣晒水著

游嘉欣於IG分享水著照，換上黑色泳裝的她於泳池內展露長腿。她寫道：

結果今個夏天都係無去沙灘

不過都有游下水

再見啦Summer

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備受TVB力捧

游嘉欣於2018年被TVB助導發掘面試《電競王》直播主持，其後擔任《#後生仔傾吓偈》主持，前年更簽約成為TVB藝人，被公司力捧參演不少劇集。

她曾在訪談裡透露畢業後除專注演藝事業外，近日開設賣韓國服飾小店的她，打算邊工作邊經營小生意。

近年工作不斷的游嘉欣接拍多部劇集並擔任重要角色，成功入屋的她深受觀眾愛戴之餘，亦備受TVB力捧。

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