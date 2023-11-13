【著數優惠】一田購物優惠推廣本周三起舉行　焦點：三菱空氣清新機1折僅$499

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11月15日至28日一田推出購物優惠日，全港12間分店及11個特別展場中逾萬件商品1折起發售。超市方面，今次除了新增多款日本及環球新鮮及乾貨多國零食，包括日本結緣鯛魚燒、日清製粉急凍「生」意大利麵、韓國樂天ZERO系列、台灣胖肉舖肉鬆餅，以及先麥土鳳梨金愛餅等，「$100任揀4件」自由組合專區更首次連減2星期。

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適逢今年Disney 100周年， 一田推售限定史迪仔產品。而購物優惠日首日早上9至11時為會員優先場，須預先在網上登記。首日早上11時起開放予公眾，並營業至晚上10時。11月16日至28日，百貨部營業時間將調整為早上10時至晚上10時，而全綫超市則按照各店恆常營業時間營業。

1折產品重點如下：

15/11首日限定三菱重工360度空氣清新機以$499 (1折) 激抵價發售、$229限量100套的孖人牌8”可拆除廚房剪加450ml保溫杯 (17折) 、$66 BORGHESE ROMA皇室溫泉活水精華2件套裝 (1折)、$69 FION經典款式小物袋

16/11限定$39 J-Tex Cookie Monster攬枕 (1折)、$188 Hallmark 28” 四輪拉桿軟喼 (1折)、$69 Champion 精選logo經典連帽衛衣 (12折)，兼$199 Orlane皇牌B21入門體驗套裝 (13折)

17/11 只此一日，$29 就買到Lock & Lock 350ml 保溫瓶 (1折)、$471入手TCL 32” FHD GOOGLE 電視 (19折) 、$35迷你喊包寶寶聖誕倒數月曆 (18折)、$8雞仔嘜男裝平紋角褲 (1折)

18/11限定$44掃走蛋王哥枕套 (2個) (1折)、$199 Berndes New Noblesse 30cm單柄炒鑊連玻璃蓋(17折)、$20 Columbia 1000ml 寬咀水樽 (17折) ，同$248柔軟羊絨披肩) (1折)

19/11限定 $279 Dunlop 24” 四輪拉桿喼 (19折) 、$38 EX2 多功能圍巾 (15折)、$499 Onepolar精選 90% 羽絨中褸 (1折)、$148電子密碼鎖防盜夾萬20ET (19折)

20/11限定有$199孖人牌Zwilling Now藍莓色砧板2件套裝 (18折)

21/11限定$59 Natural Home Basic Bedding 浴袍 (1折)，乾爽保暖，指定店舖天仁茗茶913茶王半價$10

22/11限定$78 Buffalo日式廚師刀加廚剪套裝 (14折)、$79 Carl Schmidt Sohn 26cm 煎盤 (1折) 、 $266 尚朋堂12L 氣炸旋轉焗爐 (19折)、$49 J. Moran 精選雨傘 (1折)

23/11限定$99 Cherry 單人棉質印花被、$150 美亞廚具 Circulon 1.9L搪瓷鳴笛水壺、$39 換裝CONEY (13折)、$50 Columbia戶外頭燈 (17折)

24/11限定$10 AQUA Pro+Tech 嬰兒親膚濕紙巾 (17折)、 $268 Antler 29” 四輪拉桿喼 (1折) 、$39 喊包寶寶星空甜睡JENNA (14折)、$179 bread & butter 蝴蝶結羊毛大衣 (1折)

25/11限定$69 Bedder zleep護頸太空枕 (1折) 、$298 Carl Schmidt Sohn 6件廚刀連刀座套房 (1折)、 $259.9 Marquee Vega Co精選真皮棒球外套 (1折)、 $49 Hedgren斜揹袋 (1折)

26/11限定$34 SENKI 暖風機 (1折)、$18 Mustela有機潔膚水 (1折)、 $6.8 雞仔嘜童裝針織襪 (1折)， $34.9 eBelt光面二層牛皮皮帶 (1折)

27/11限定$39.9 SNF Schneidteufel Ergo5.5廚刀 (1折)、$68 Fissler家用廚剪(1折)

28/11限定$24.9 Masami 美腰收腹打底褲 (1折)

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另外，YATA-Fans會員享有兩大優惠，只需登記優先場，15/11當日任何消費即享2倍積分，每位會員最多可享額外30,000分。另外，會員於15/11-28/11期間累積消費每滿$3,000，更可額外獲贈HK$100電子優惠券一張，每位會員最多可獲兩張。YATA-Fans會員另可以積分加低至$25換購日常家居或美食貨品，包括：

300分 + $25換購舒適達速效抗敏牙刷 (3枝裝) (價值$49.9)

300分+ $38換購海太郎急凍金湯酸菜魚(400克) (價值$65)

500分 + $35換購My Socket USB-C 至USB-C 快速充電線 (1.2米) (價值$139)

500分 + $99換購Lock & Lock 12L樂扣手挽保鮮盒 (價值$209)

15折換購Clair Hs+ 等離子空氣淨化機 (價值$2,980)

除了1折貨品外，電子產品亦有優惠包括：

練歌神器 $189 Sparrow Kids Sanrio 兒童無線卡拉OK咪 (57折)

$129 Hedonic迷你數碼相機附送裝飾貼紙 (52折)

$99 Takara TOMY Hello Pika/Pocha 聲控互動發聲公仔 (43折)

$199 Takara TOMY 大型遙控貨車 (44折)

$89 PlayDoh 糖果工房玩具泥膠套裝 (33折)

$1,680 Fender Audio Indio 2 藍牙喇叭(56折)

$119 Verbatim 5.3 ENC 入耳式真無線藍牙耳機 (24折)

$189 Soundperts 開放式藍牙耳機 (47折)

$399 moto watch 70 智能手錶 (57折)

新鮮食品優惠：

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各款6折起4K智能電視：

減價$3,000的Toshiba 65” Quantum Dot 4K 超大電視，售$8,990，每店限量10部

$4,590 Samsung 43” Crystal UHD 4K 智能電視 (77折)

以及只售$2,190 的AKAI 40” FHD Android電視

適逢今年Disney 100周年，一田購物優惠日推出多款迪士尼史迪仔系列產品，大部分產品獨家發售，焦點包括床品套裝、四季被、印花T恤、親子立體造型有帽衛衣、大毛巾、保溫袋、購物袋、四輪拉桿喼等。

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責任編輯：陳麗娜