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【美國制裁】美國會5議員提《香港制裁法》　律師蕭思江入稟要求法庭聲明做法妨礙司法公正

社會 13:00 2023/11/13

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美國會5議員提《香港制裁法》，律師蕭思江入稟要求法庭聲明做法妨礙司法公正。（資料圖片）

美國5名國會議員於11月初提案啟動立法程序，要求將49名港府官員及法官等列入制裁名單。曾參與立法會選舉的律師蕭思江透過公司日前入稟高等法院，指5名美國會議員對本港司法制施加嚴重壓力，等同妨礙司法公正及藐視法庭，要求法庭聲明該5名國會議員提出《香港制裁法》已干犯妨礙司法公正罪及藐視法庭，並聲明任何在港人士包括警方可拘捕5名議員。

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原告Sino Moral Limited，透過香港港人民權民生黨營運；答辯人為Young Kim、Jim McGovern、John Curtis、Dan Sullivan及Jeff Merkley，為美國眾議院議員及參議員。
 
由律師蕭思江撰寫的入稟狀指出，2023年11月1月，首3名答辯人於美國提交《香港制裁法》草案，制裁49名人士包括終審法院首席法官、警務處處長及指定國安法法官，另兩名答辯人則支持草案。
 
原告相信草案對本港司法制度施加嚴重壓，等同妨礙司法公正及藐視法庭。原告要求法庭聲明，答辯人提出有關議案已干犯妨礙司法公正罪及藐視法庭，並指5名答辯人可被身在香港的任何人士包括警方拘捕。
 
資料顯示，早前美國5名美國國會議員提案啟動立法程序，要求美國行政當局檢視49名香港法官、檢控官及政府官員應否列入制裁名單。名單包括律政司司長林定國、終審法院首席法官張舉能及所有常任法官、警務處處長蕭澤頤、刑事檢控專員楊美琪、國安委秘書長區志光、23名現任或前任國安指定法官及15名檢控官等。

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記者：林育慧

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