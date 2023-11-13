銀屑病治療丨七成患者服生物製劑近乎完全清除銀屑病　聖雅各推「生物製劑藥物資助計劃」　受惠患者：重生享受生活

▲ 聖雅各福群會過去三年就四款生物製劑推行「生物製劑藥物資助計劃」,為合資格人士提供資助,改善身心狀況,受惠人數逾300人。(有關機構提供)

銀屑病屬慢性免疫系統失調導致，不僅影響患耆外觀,更對患者的身心健康和生活質量造成負面影響。有皮膚科醫生指出,研究顯示七成患者使用一款針對銀屑病的生物製劑後,能近乎完全清除銀屑病,鼓勵患者及早使用。有見及此，聖雅各福群會過去三年就四款生物製劑推行「生物製劑藥物資助計劃」,為合資格人士提供資助,改善身心狀況,受惠人數逾300人。有參加者表示,接受生物製劑治療後,不僅減輕藥費負擔,隨著身體症狀改善,能夠重新享受生活。

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銀屑病是由於免疫系統失調,導致體內的發炎因子過多,令皮膚細胞過度增生,引起發炎反應。據衞生署估算,現時全港約逾兩萬名銀屑病患者。皮膚科專科醫生劉顏銘指出,銀屑病的發病成因未明,醫學界估計與淋巴細胞的「T細胞」過度活躍有關,導致皮膚細胞增生而誘發。她指出,一般人需要三至四星期產生新的皮膚細胞,但銀屑病患者只需三至七天,導致未成熟的皮膚細胞在皮膚表面迅速堆積,形成斑塊,並出現如紅疹斑塊、銀色皮屑脫落、皮膚乾燥及痕癢等症狀。

現時治療銀屑病的有四個方法，包括局部治療、光學治療、口服藥物及生物製劑。劉醫生指，病情較輕微者,一般獲處方含類固醇、維他命D、水楊酸及焦油等的外用藥膏,減慢皮膚增生或減少發炎反應；亦有患者選擇治療次數較頻密,利用紫外光以減慢皮膚增生的光學治療；另有口服免疫系統抑制劑及定時驗血作治療；近年更有生物製劑,透過壓抑引起銀屑病的特定免疫細胞，以達致治療效果。

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劉醫生表示，傳統治療只能減少炎症細胞的數量,對特定的調節性細胞因子未能進行阻斷,而部分生物製劑,如IL-23生物製劑,則可阻斷特定的調節性細胞因子,紓緩病情並維持長期的治療效果。

據最新研究結果顯示,70%銀屑病患者在使用IL-23生物製劑半年後,能夠接近徹底清除銀屑病，即身上的銀屑斑塊接近徹底清除,逾四成%則能夠徹底清除銀屑病，即身上的銀屑斑塊徹底清除。研究亦發現,以中位數為計,病齡少於兩年的患者,在接受IL-23生物製劑後只需要約141天便可達到徹底清除銀屑病的效果,而病齡兩年或以上的患者則需200天,反映患者在確診早期階段使用生物製劑,越快達到銀屑病消除效果。

雖然銀屑病不具傳染性,但對患者的生活亦有各方面的負面影響。劉醫生指,有外國研究顯示高達98%患者表示病情影響情感生活及94%表示影響社交生活;另有研究指,患者出現抑鬱症狀的可能性為一般人士的1.5倍。

為讓患者舒緩病情及減輕藥費負擔,聖雅各福群會惠澤社區藥房自2020年起推出「生物製劑藥物資助計劃」,向合資格的患者提供四款生物製劑資助,包括Guselkumab(IL-23生物製)、Ustekinumab(IL-12/23生物製劑)、Brodalumab(IL-17生物製劑)及Ixekizumab (IL-17生物製劑)。當中Guselkumab(IL-23生物製劑)計劃,患者通過皮下注射,在第0週和第4週注射一次,此後維持每8周注射一次。獲資助的合資格患者在第0周及第4周可獲買一針送一針資助,其後則每接種四針,免費再獲一針。聖雅各福群會惠澤社區藥房註冊藥劑師盧建業表示:「希望推出不同類型的資助計劃,鼓勵患者積極接受治療,以藥物有效控制病情,改善生活質素,讓有需要的患者得到適切幫助。」

盧藥劑師補充,研究發現IL-23是一種調節性細胞因子,與銀屑病的病理有著密切關係,可調節部分產生各種炎性細胞因子的T細胞,如Th17細胞。通過抑制IL-23,有助下調Th17細胞的反應及降低炎性細胞因子的形成,從而抑制發炎反應。除藥物治療外,盧亦建議患者保持良好生活習慣,避免煙酒及定期運動,亦應每天用溫水洗澡、塗抹潤膚劑以防止皮膚乾燥及作適量的日光浴。

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責任編輯︰羅嘉欣