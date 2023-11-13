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【年宵市場】4快餐檔最貴22萬元投得　有檔主稱競投額合理料利潤回復疫前6成

社會 13:14 2023/11/13

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今日舉行維多利亞公園年宵攤位公開競投(快餐、濕貨類別)。（林宇翔攝）

明年維園農曆年宵市場攤位競投今日（13日）開鑼，今年除了是新冠疫情後復常的首個年宵外，更是2019年以來首次恢復乾貨及快餐攤位。首日競投4個快餐攤位及175個濕貨攤位，早上熟食檔位競投踴躍，每口價叫約2,000元至1.5萬元不等，最終4個快餐攤位以18萬元至22萬元成交。

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維園年宵佔地最大、鄰近銅鑼灣出入口的熟食攤檔（即快餐A攤位）有數人競投，叫價13次後，以22萬元成交，比底價高出近10萬元，比2019年的成交價格高出約2萬元，惟該名競投者未有回應記者提問便離開會埸。

快餐B攤位在11次叫價後，以19.2萬元投得，較底價高約7萬元。從事飲食業的吳先生投得快餐B攤位，指屆時會售賣港式小食，如魷魚、燒賣、雞軟骨等。他認為競投金額合理，對回本樂觀，預計利潤可回復至疫情前6至7成。吳先生表示，疫情前已試過在維園經營快餐攤位，預計今年恢復乾貨攤位，可帶動熟食的銷情。被問到是否擔心銷情受港人北上及夜繽紛夜市影響，吳先生表示會以平常心面對，指「唔多唔少都會有影響，不過冇所謂啦，都控制唔到，唔通同上面搶生意咩」，又指最重要是天氣好。

馮先生以18萬投得快餐C攤位，指競投金額與預期相約，金額合理。他表示，早前於香港美酒佳餚巡禮攤位推出新產品，有幾款「好爆」，將於年宵售賣。馮先生指，今年是疫情後首次恢復乾貨及快餐攤位，未能預計年宵的銷售額，希望越多越好，又認為人流特別是年輕人會較往年多。馮先生稱不擔心受港人北上消費，認為年宵始終是中國人的傳統活動，「就算返大陸消費都冇咁快」。他又指，今年競投氣氛較淡靜，不少朋友已轉行，對行業前景信心亦不大。

明年維園農曆年宵市場將在2024年2月4日至10日，一連7天在15個地點舉行。維園年宵將設387個攤位，包括175個濕貨攤位、200個乾貨攤位、8個主題攤位和4個快餐攤位，比去年多超過一倍。濕貨攤位及乾貨攤位的競投底價分別為6,530元及8,540元，新增的主題攤位則為2.5萬元。疫情後重設的快餐攤位底價為12.4萬元，重設的快餐攤位底價超過12萬元，比疫情前跌近4成。

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記者：吳穎嵛

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