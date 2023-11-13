好人好事｜移英港女睇急症醫生開錯致敏藥　遇港人藥劑師及時發現救人一命

▲ 有移英港女到急症室求診遭醫生開錯藥，所幸一名港人藥劑師在最後關頭發現問題。

救人一命勝造七級浮屠！有移英港女在網上分享經歷，指自己在英國曼徹斯特一間醫院急症室求診，雖然醫院持有其病歷及藥物過敏紀錄，但醫生卻開錯藥物。所幸一名在醫院工作的港人藥劑師在最後關頭及時發現端倪，才化險為夷。該名港女事後向相關部門讚賞藥劑師，更直言「冇遇到你我都唔知過唔過到今晚」。

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該名移英港女日前在Facebook群組「曼徹斯特香港谷」發文，表示自己到索爾福德（Salford）一間醫院求診，由於她本身患有長期病，「有幾個專科都係呢間醫院跟」，醫院已持有其病歷，內有她對4種藥物過敏的紀錄，因此一開始實在沒想到醫生會開錯藥。

事主憶述事件時仍心有餘悸，直言「其實我仲好驚，真係覺得差啲過真萬聖節」，指配藥時港人藥劑師「突然用廣東話問我係A&E有冇食左藥」，並提醒醫生處方的藥與會令她過敏的青黴素（Penicillin，音譯盤尼西林）藥物非常類似，她才驚覺自己險些吃錯藥。

她續指，自己過敏反應十分嚴重，早年第一次出現過敏症狀時更需要「打數支類固醇針急救」，因此非常慶幸該名藥劑師及時發現問題，直言「好彩遇到你，真係好多謝你，無遇到你我都唔知過唔過到今晚」。事主之後向醫院報告事件時，特意稱讚對方，但仍覺不足，因此選擇在網上發文，「好想公開多謝你今日救我一命」她在文末補充，人無完美，

作為一個人，無人一生都唔出錯，唔止公立，HK定UK嘅private（私家醫院）都會......請大家互相尊重。

帖文發布後引來不少網民留言，不少人稱讚該名藥劑師做事謹慎細心，亦有人分享求醫經歷，指「呢邊啲人做嘢實在太求其」，「藥劑師寫咗隻藥叫我去藥房買，點知藥房嘅藥劑師話呢隻藥幾個月前已經禁咗，問邊個藥劑師開啲咁嘅玩笑」、「我早幾日睇完醫生，醫生話開藥俾我，之後都可以無咗件事！」

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責任編輯：羅嘉欣