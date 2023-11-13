JW王灝兒往澳門參與音樂盛會　小野麗莎唱廣東話版《紅日》震撼觀眾

▲ 《KoolTai MACAO MUSIC FES.2023》JW王灝兒

澳門首屆國際音樂盛典《KoolTai MACAO MUSIC FES.2023》於前晚（11月10日）假澳門威尼斯人金光綜藝館舉行；雲集世界各地不同風格音樂單位，結集舞台交流，作出超過12小時的馬拉松式現場演唱。

當中演出單位包括：（排名不分先後）Jessie J、Suede、Corinne Bailey Rae、Lisa Ono 小野麗莎、Joanna Wang 王若琳、魏如萱waa Wei、Schoolgirl Byebye、Koresawa、Supper Moment、per se、黃大煒、側田、Jason Kui、Zee Avi、JW王灦兒、謝天華、Lavy、Scamper、Daze in White、winifai。

▲ 側田

零距離與Fans握手



來自英國，以爆發力的嗓音虜獲全球樂迷的歌手Jessie J，甫上台Fans已尖叫不斷，在唱出《Bang Bang》及《Price Tag》時更是炸爆全場；還叫觀眾手機不要遮面，因為想見到每個人的面孔。

台上分享心聲時，就鼓勵大家Be yourself，珍惜現在擁有，做大家想做，不要在意別人想法。而略帶迷幻曲風獨特嗓音的英國搖滾樂隊Suede，在澳門Fans熱情下不停在台上跳高跳低、汗水濕透白恤衫，尾聲時甚至按奈不住落台，零距離與Fans握手，全場氣氛推上高峰。

▲ Jessie J

小野麗莎廣東話唱《紅日》



至於首次到澳門、榮獲格林美獎 Best R&B Performance 的英國 R&B 歌手 Corinne Bailey Rae，落台訪問時感謝Fans多年一直支持，對澳門首辦國際音樂節，不但滿意音響流程安排，更覺得今次是一個好好機會，讓不同地方音樂互相交流。

享譽全球的Bossa Nova天后小野麗莎，原來10年前已到過澳門，在唱《紅日》日文版時，台下觀眾已拍爛手，到中段轉唱廣東話時更是震撼，小野麗莎說：「好開心到澳門演出又可同朋友見面，朋友知道我演出就建議我用廣東話唱《紅日》，我之前都沒有聽過廣東話版，都不算太難學，一星期就練好，好希望下年再有機會參加KoolTai。」

▲ 小野麗莎

JW不介意兩邊撲



香港代表方面有側田、JW王灝兒、謝天華、per se、Supper moment及當今炙手可熱的結他手及音樂人Jason Kui。

側田與Jason Kui訪問時，除大讚現場音響設備外，最開心是可以有份參與這個國際音樂盛事，又可以見到好多喜歡的國際音樂巨星，而本身需到佛山演出的JW，為參與今次澳門首屆國際音樂節，不介意行兩邊撲，說：「台上見到大家跟着唱，氣氛好好，辛苦都值得！」

集合不同風格音樂

至於Supper moment就特別將未推出的新歌《我的形狀》在KoolTai舞台唱出，主音Sunny訪問時還自爆因太開心在台上意外𠝹到食指，被隊友取笑以生命唱歌，幸好沒大礙。而經常是演唱會常客的謝天華，大讚現場氣氛好好，澳門是一個多姿多彩的地市，應多辦類似音樂會讓樂迷有更多選擇。



至於來自台灣的魏如萱，直言今次只唱4首太少，說：「希望好快再到澳門再唱多幾首，澳門這個地方好好玩，24小時都唔夠用，今次首次澳門音樂會，同大家又可以好近距離接觸，活動上又有不同風格音樂，好抵睇又好開心！」

▲ 魏如萱

而王若琳上一次到澳門已經是2013年，今日重臨澳門感覺好好，好像疫情前一樣，王若琳滿意自己演出也希望台下觀眾enjoy，特別是為了今次KoolTai的港澳fans，專程唱廣東歌《忘記他》及《漫步人生路》。

她說：「雖然之前專輯上都有試過《漫步人生路》，今次就第一次《忘記他》，廣東歌咬字真係非常之難，我好似有唱錯咗，希望大家中意。」

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