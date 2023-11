婚前派對丨湯洛雯告別單身與好姊妹狂歡 　「2LINE黨」合體成焦點

即將成為「馬太」的湯洛雯,近日趁有時間與不同朋友搞婚前派對,繼上次分享在韓國的派對照後,今日(11月13日)阿湯就網晒與「2LINE黨」成員包括朱千雪、張嘉兒、岑杏賢及蔣家旻舉行派對照片,除了是婚前派對,更慶祝好姊妹張嘉兒將40歲生日。

準新娘湯洛雯丨靚湯飛韓國開告別單身派對 湯洛雯騷靚腿馬國明畀like

最新影片推介:戴祖儀專訪

與「2LINE黨」慶祝

她們在五星級酒店放滿不少氣球,除了寫上「Happy Birthday」亦有「Wedding Wishes」,作為準新娘子的阿湯穿上紅色裙,大晒香肩兼白滑美腿,狀態弗爆!

她們更由窗台拍照到床上,一班好姊妹難得聚首一堂,認真開心,相信她們過了一個難忘的晚上。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

感恩遇到這班好姊妹

阿湯更收到一班好姊妹送給其的花束,並以英文留言:「These girls have always been there for me.. ppl always told me how hard it was to get close friends after college.. i’m really grateful i got to know these kind and beautiful girls during my career path ❤️

Thank you for the lovely gift and i loveee it sooo much ❣️

Love you all(這班女生永遠在我旁,很多人告訴我在學校畢業後很難找到知心好友,我很感恩在工作上遇到這班善良和美麗的女生。感謝你們的禮物,愛你們。)」

能夠成為好友絕對不易,大家都要友誼永固!

精彩獎賞活動等您發掘:https://bit.ly/3ClEy1R