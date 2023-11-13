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婚前派對丨湯洛雯告別單身與好姊妹狂歡 　「2LINE黨」合體成焦點

娛樂 13:50 2023/11/13

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熱門 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王

即將成為「馬太」的湯洛雯，近日趁有時間與不同朋友搞婚前派對，繼上次分享在韓國的派對照後，今日（11月13日）阿湯就網晒與「2LINE黨」成員包括朱千雪、張嘉兒、岑杏賢及蔣家旻舉行派對照片，除了是婚前派對，更慶祝好姊妹張嘉兒將40歲生日。

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與「2LINE黨」慶祝

她們在五星級酒店放滿不少氣球，除了寫上「Happy Birthday」亦有「Wedding Wishes」，作為準新娘子的阿湯穿上紅色裙，大晒香肩兼白滑美腿，狀態弗爆！

她們更由窗台拍照到床上，一班好姊妹難得聚首一堂，認真開心，相信她們過了一個難忘的晚上。

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感恩遇到這班好姊妹

阿湯更收到一班好姊妹送給其的花束，並以英文留言：「These girls have always been there for me.. ppl always told me how hard it was to get close friends after college.. i’m really grateful i got to know these kind and beautiful girls during my career path ❤️
Thank you for the lovely gift and i loveee it sooo much ❣️
Love you all（這班女生永遠在我旁，很多人告訴我在學校畢業後很難找到知心好友，我很感恩在工作上遇到這班善良和美麗的女生。感謝你們的禮物，愛你們。）」

能夠成為好友絕對不易，大家都要友誼永固！

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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