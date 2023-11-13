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恐怖玩具︱內地蘿蔔刀月銷量10萬支　小學生被誤傷家長恐誘發暴力傾向

育兒資訊 17:04 2023/11/13

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雖然係塑膠，但都真係要小心!

近日內地中小學流行一種叫「蘿蔔刀」的玩具，本港亦有小童在公園玩這種玩具，熱潮近日傳入台灣及韓國，有小學生更遭同學誤傷門牙。有內地學校周邊的文具店聲稱，高峰時期1天就能賣出上百支，而有電商平台指月銷量達10萬支，「蘿蔔刀」標榜是減壓玩具，但在宣傳標語卻寫「看誰不順眼捅他一下」，令專家及家長憂心這是否會激發潛在暴力意識。

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「蘿蔔刀」是可伸縮折疊，形狀似胡蘿蔔的塑膠玩具，刀刃比較鈍，一般不會割傷人體，借助自身重力實現刀體滑動，可以通過手部甩動產生一種「爽快感」，商家標榜這是「解壓」玩具。有內地受訪學生表示，現在班上男同學幾乎人手一把，休息時會拿出來一起玩，有時玩得興起，還會比劃著「用刀互捅」的姿勢。

據台媒報道，臺大醫院牙科部兼任主治醫師、顯微根管治療醫師張添皓指出，近日有一名小五學童被同學玩蘿蔔刀時揮到臉，嘴巴瞬間爆血，門牙的牙齦滲血，所幸經過檢查並無大礙。

恐激發孩子的暴力傾向

「蘿蔔刀」本身沒有什麼殺傷刀，但許多小孩拿着蘿蔔刀互相戳、刺、捅，引起家長與學界疑慮，擔心培養孩子暴力傾向及復仇心理，台灣教育部10月也發函至各縣市教育局，要求各校謹慎留意此類危險物品，同時加強校園安全宣傳教導。

重慶師範大學教育科學學院副院長楊思帆教授指出，蘿蔔刀可能會對孩子的心理造成一定影響，「孩子們喜歡模仿影視劇裡的畫面來舞弄玩具刀、玩具槍等，拿著玩具刀做刺、捅、戳等動作，就可能會從潛意識裡激發孩子的暴力傾向」。

不過都有家長覺得認為沒有必要禁止，因為蘿蔔刀在安全疑慮上並沒有問題，雖然是「刀」，但各部位都做得十分圓潤，重要的應是建立小朋友正確的使用觀念。有家長更指男孩小時候幾乎都玩過刀劍槍，蘿蔔刀不算什麼，無須小題大作，否則「乾脆連圓規、三角尺、鉛筆都一併禁掉得了」。

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責任編輯︰王明芳

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