【桂冠論壇】論壇今於科學園揭幕　大會有意恆常化每一至兩年舉行一次

▲ 首屆桂冠論壇今起於科學園舉行。（陳靜儀攝）

首屆桂冠論壇今（13日）起於科學園舉行，20多位邵逸夫獎得獎者將在港與約200位青年科學家互動及交流。論壇委員會主席唐偉章今於開幕禮表示，論壇能促進知識交流、協助參加者建立網絡，並盼藉此提升年青人對科研的了解及興趣，推動他們從事科學工作；另有意將論壇恆常化，如每一年或兩年舉行一次。

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唐偉章表示，對於疫情後能順利舉行首屆論壇，感到高興，稱「好的事情需要時間等待」，認為活動能讓講者分享科研成果、見解，是促進知識交流、建立網絡的好機會；並提及有關得獎者會與4個地區的中學生交流，盼從中提升年青人對科研的了解及興趣，推動他們以成為科學家為志向或從事科學工作。他又透露，冀將論壇恆常化，如每一年或兩年舉行一次，惟需再作討論。

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特首李家超亦於致辭時表示，香港將以創科為發展經濟的關鍵推動力，盼為下一代建立可持續的科學及創科生態系統，並提及已在《施政報告》提出多項支援創科發展的措施。他更認為，可持續的人才儲備對於發展創科非常重要，因此政府會致力培育、吸引及留住人才，包括「傑出創科學人計劃」下，已有超過50位頂尖學者在香港擔任新的研究及教學職位，又透露日後還會有數十位學者加入。

李家超亦相信，香港在一國兩制下，有背靠祖國、聯通國際的優勢，能為創科發展帶來巨大機遇。他更希望，日後能在香港舉辦更多重要活動，讓來賓體驗本地藝文設施、繁華夜生活及餐飲，及感受城市風景及自然風光，將本港的精彩故事帶給親友及社區。

今屆論壇主題為「匯聚頂尖思維，啟發科學成就」，除專題演講、研討會、討論小組等活動外，論壇亦設有一系列交流及對話時段，為青年科學家提供交流機會，以交換意見及就科學研究進行討論，為日後建立支援網絡。

為擴闊大眾對科學及科技發展的認識，並讓市民參與活動，論壇亦將分別於科學館及太空館舉辦兩場由邵逸夫獎得獎者及傑出科學家主講的科學研討會；而多項論壇活動亦會在網站提供網上直播。

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記者：梁凱婷