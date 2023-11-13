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【APEC】陳茂波：港府財政狀況穩健　政府借貸佔本地生產總值比例低

政治 15:04 2023/11/13

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財政司司長陳茂波與美國財政部長耶倫合照。（陳茂波fb圖片）

財政司司長陳茂波在出席由美國財政部長耶倫主持的亞太區經濟合作組織（APEC）財長非正式會議發言時提到，港府財政狀況穩健、金融穩定、政府借貸佔本地生產總值比例低，正利用財政政策推動經濟和重點產業的發展。

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陳茂波在社交媒體發貼文表示，正在美國三藩市，出席亞太區經濟合作組織財政部長會議的相關活動。他在發言時再介紹香港作為區內的國際金融中心，是高增值的籌融資和專業服務平台，能為區内的綠色轉型、基礎建設等項目的資金融通、項目管理、風險分散及提升潛在回報提供高效配對。
　　
另外，陳茂波亦與多個參與財長會議的經濟體代表會面，包括新加坡總理公署部長兼財政部和國家發展部第二部長英蘭妮，以及文萊首相府部長兼財政與經濟部第二部長劉光明博士，就雙邊經濟、金融和社會的最新發展交換意見，雙方均表示期待深化兩地的金融和經貿交流合作。

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記者：戴朗希

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