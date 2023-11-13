  • 24°C
香港時間 : 20231113日 (週一) 16:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

食用安全︱手搖奶茶店落禁藥西布曲明　聲稱「令奶味更濃」女子飲後心慌頭暈

食用安全 15:08 2023/11/13

分享：

分享：

熱門 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王

手搖奶茶店落禁藥西布曲明，聲稱「令奶味更濃」，女子飲後心慌頭暈。

很多人都喜愛喝手搖飲品，不過內地一間奶茶店近日被揭發使用「黑心手法」，於奶茶中加入禁藥「西布曲明」，聲稱讓飲品「口味變好、奶味更濃」，結果有顧客飲用後出現心慌、頭暈等症狀。

最新影片：

童學園
校長專訪丨元朗公立中學校友會劉良驤紀念幼稚園 生活體驗式學習玩出孩子勇敢自信

根據內地傳媒報道，常州一名女子早前經外賣平台訂購了一杯奶茶，飲後不久出現心慌、頭暈、肚子不適的情況，遂向當地的監管部門反映事件。監管部門懷疑是食品添加物出現問題，於是派員前往涉事奶茶店現場檢測。

檢測人員發現店內出售的「YSO Majic奶茶」含有西布曲明，隨後當地公安檢查店主住所，撿獲52盒和14包散裝的「YSO Majic奶茶」。

當被問及為何於奶茶中添加西布曲明，店主供稱，添加西布曲明可讓奶茶口味變好，奶味更濃。

西布曲明可致嚴重副作用

報道指，西布曲明是一種中樞神經抑制劑，服用後可產生血壓升高、心率加快、厭食、失眠、肝功能異常的副作用，嚴重甚至引致心臟衰竭、中風、猝死。該藥目前已在中國、美國、加拿大等多地禁用。

根據衞生署資料，「西布曲明」曾用於抑壓食慾，由於該藥會增加心血管疾病的風險，因此自2010年11月起，含「西布曲明」的藥劑製品已被禁止在香港使用。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

食用安全｜日本明治牛奶驗出獸藥殘留　緊急回收4.4萬支樽裝牛奶
今日 11:36
食用安全｜日本明治牛奶驗出獸藥殘留　緊急回收4.4萬支樽裝牛奶
食用安全丨日本製麵包「BASE BREAD」含霉菌需回收　專家揭4類食物發霉最危險嚴重可致肝癌
12:37 2023/11/09
食用安全丨日本製麵包「BASE BREAD」含霉菌需回收　專家揭4類食物發霉最危險嚴重可致肝癌
食用安全｜內地大閘蟹產量激增錄3年來產量新高　劈價大平賣￥10一隻【附食用貼士】
18:25 2023/11/08
食用安全｜內地大閘蟹產量激增錄3年來產量新高　劈價大平賣￥10一隻【附食用貼士】

你可能感興趣

食用安全｜日本明治牛奶驗出獸藥殘留　緊急回收4.4萬支樽裝牛奶
今日 11:36
食用安全｜日本明治牛奶驗出獸藥殘留　緊急回收4.4萬支樽裝牛奶
食用安全丨日本製麵包「BASE BREAD」含霉菌需回收　專家揭4類食物發霉最危險嚴重可致肝癌
12:37 2023/11/09
食用安全丨日本製麵包「BASE BREAD」含霉菌需回收　專家揭4類食物發霉最危險嚴重可致肝癌
食用安全｜內地大閘蟹產量激增錄3年來產量新高　劈價大平賣￥10一隻【附食用貼士】
18:25 2023/11/08
食用安全｜內地大閘蟹產量激增錄3年來產量新高　劈價大平賣￥10一隻【附食用貼士】
健康問題 食用安全 副作用 食品 飲品

最高瀏覽

發展遲緩丨何雁詩親揭兒子發展遲緩　1歲半未識爬及行路：只會講BB話
發展遲緩丨何雁詩親揭兒子發展遲緩　1歲半未識爬及行路：只會講BB話
叠影狙擊劇透丨第6集劇情預告　曉晨展現出好身手令晟杰詫異
叠影狙擊劇透丨第6集劇情預告　曉晨展現出好身手令晟杰詫異
急症室最長等候時間（11月13日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月13日 時間12:05）