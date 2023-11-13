食用安全︱手搖奶茶店落禁藥西布曲明　聲稱「令奶味更濃」女子飲後心慌頭暈

▲ 手搖奶茶店落禁藥西布曲明，聲稱「令奶味更濃」，女子飲後心慌頭暈。

很多人都喜愛喝手搖飲品，不過內地一間奶茶店近日被揭發使用「黑心手法」，於奶茶中加入禁藥「西布曲明」，聲稱讓飲品「口味變好、奶味更濃」，結果有顧客飲用後出現心慌、頭暈等症狀。

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根據內地傳媒報道，常州一名女子早前經外賣平台訂購了一杯奶茶，飲後不久出現心慌、頭暈、肚子不適的情況，遂向當地的監管部門反映事件。監管部門懷疑是食品添加物出現問題，於是派員前往涉事奶茶店現場檢測。

檢測人員發現店內出售的「YSO Majic奶茶」含有西布曲明，隨後當地公安檢查店主住所，撿獲52盒和14包散裝的「YSO Majic奶茶」。

當被問及為何於奶茶中添加西布曲明，店主供稱，添加西布曲明可讓奶茶口味變好，奶味更濃。

西布曲明可致嚴重副作用

報道指，西布曲明是一種中樞神經抑制劑，服用後可產生血壓升高、心率加快、厭食、失眠、肝功能異常的副作用，嚴重甚至引致心臟衰竭、中風、猝死。該藥目前已在中國、美國、加拿大等多地禁用。

根據衞生署資料，「西布曲明」曾用於抑壓食慾，由於該藥會增加心血管疾病的風險，因此自2010年11月起，含「西布曲明」的藥劑製品已被禁止在香港使用。

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責任編輯：羅嘉欣