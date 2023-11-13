  • 24°C
香港時間 : 20231113日 (週一) 16:14
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【一帶一路】陳國基：作為全球最自由經濟體之一　港續深化區域經濟協作

政治 15:33 2023/11/13

分享：

分享：

熱門 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王

陳國基表示，香港將繼續促進自由和多邊貿易。（政府新聞處圖片）

政務司司長陳國基表示，香港作為全球最自由經濟體之一，將繼續促進自由和多邊貿易，深化區域經濟協作，助力推進「一帶一路」的標誌性工程，以至「小而美」的民生項目。

最新影片推介

童學園
校長專訪丨元朗公立中學校友會劉良驤紀念幼稚園 生活體驗式學習玩出孩子勇敢自信

陳國基今日出席第二屆「一帶一路」青年發展高峰論壇指，國家主席習近平宣布國家支持高質量共建「一帶一路」的八項行動，包括支持建設開放型世界經濟、促進綠色發展、推動科技創新，以至支持民間交往等，與香港息息相關，為香港參與「一帶一路」高質量發展帶來新機遇，為下一個十年定下明確的發展方向。

他強調，香港一流的金融和專業服務界別，包括投資、融資、保險、建築、工程、設計、會計、法律和顧問服務等，將積極參與有關工程和項目，充分發揮本港作為「超級連繫人」和「超級增值人」的雙角色。

另外，陳國基指，港府將繼續全力落實去年推出的《青年發展藍圖》，培育香港青年成為愛國愛港，並具備正向思維和世界視野的新一代。政府的重點工作之一，就是推動青年到內地和海外交流實習。在剛過去的暑期，已有超過13 000名青年完成有關計劃，所到的「一帶一路」國家和地區總數高達27個。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥

相關文章

【區議會選舉】林振昇現身工聯會造勢活動　譚耀宗：愈多人出來投票愈好
20:32 2023/11/12
【區議會選舉】林振昇現身工聯會造勢活動　譚耀宗：愈多人出來投票愈好
【邵逸夫獎】疫後首舉行實體頒獎典禮　李家超：香港決意發展成國際創新科技中心
22:56 2023/11/12
【邵逸夫獎】疫後首舉行實體頒獎典禮　李家超：香港決意發展成國際創新科技中心
【APEC】陳茂波：港府財政狀況穩健　政府借貸佔本地生產總值比例低
今日 15:04
【APEC】陳茂波：港府財政狀況穩健　政府借貸佔本地生產總值比例低

你可能感興趣

【區議會選舉】林振昇現身工聯會造勢活動　譚耀宗：愈多人出來投票愈好
20:32 2023/11/12
【區議會選舉】林振昇現身工聯會造勢活動　譚耀宗：愈多人出來投票愈好
【邵逸夫獎】疫後首舉行實體頒獎典禮　李家超：香港決意發展成國際創新科技中心
22:56 2023/11/12
【邵逸夫獎】疫後首舉行實體頒獎典禮　李家超：香港決意發展成國際創新科技中心
【APEC】陳茂波：港府財政狀況穩健　政府借貸佔本地生產總值比例低
今日 15:04
【APEC】陳茂波：港府財政狀況穩健　政府借貸佔本地生產總值比例低
習近平 陳國基 政務司 一帶一路 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

發展遲緩丨何雁詩親揭兒子發展遲緩　1歲半未識爬及行路：只會講BB話
發展遲緩丨何雁詩親揭兒子發展遲緩　1歲半未識爬及行路：只會講BB話
叠影狙擊劇透丨第6集劇情預告　曉晨展現出好身手令晟杰詫異
叠影狙擊劇透丨第6集劇情預告　曉晨展現出好身手令晟杰詫異
急症室最長等候時間（11月13日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月13日 時間12:05）