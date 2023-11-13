【一帶一路】陳國基：作為全球最自由經濟體之一　港續深化區域經濟協作

▲ 陳國基表示，香港將繼續促進自由和多邊貿易。（政府新聞處圖片）

政務司司長陳國基表示，香港作為全球最自由經濟體之一，將繼續促進自由和多邊貿易，深化區域經濟協作，助力推進「一帶一路」的標誌性工程，以至「小而美」的民生項目。

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陳國基今日出席第二屆「一帶一路」青年發展高峰論壇指，國家主席習近平宣布國家支持高質量共建「一帶一路」的八項行動，包括支持建設開放型世界經濟、促進綠色發展、推動科技創新，以至支持民間交往等，與香港息息相關，為香港參與「一帶一路」高質量發展帶來新機遇，為下一個十年定下明確的發展方向。

他強調，香港一流的金融和專業服務界別，包括投資、融資、保險、建築、工程、設計、會計、法律和顧問服務等，將積極參與有關工程和項目，充分發揮本港作為「超級連繫人」和「超級增值人」的雙角色。

另外，陳國基指，港府將繼續全力落實去年推出的《青年發展藍圖》，培育香港青年成為愛國愛港，並具備正向思維和世界視野的新一代。政府的重點工作之一，就是推動青年到內地和海外交流實習。在剛過去的暑期，已有超過13 000名青年完成有關計劃，所到的「一帶一路」國家和地區總數高達27個。

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責任編輯：區綽彥