新聞女王丨佘詩曼全黑晚裝最有霸氣　各有不同「道具」有意思

▲ 好有型！

TVB台慶劇《新聞女王》，即將於翡翠台隆重登場，主要演員包括佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷、鄧智堅、譚俊彥、龔慈恩、吳業坤、車婉婉、何廣沛及林正峰等。

連日來密集式進行官方宣傳的《新聞女王》，今早（13日）率先透過優酷官方社交網釋出六張最新官方人物造型宣傳海報，包括「文家軍」文慧心（佘詩曼飾）及徐曉薇（何依婷飾），「佐治黨」梁景仁（馬國明飾）及許詩晴（高海寧飾），以及「中立派」張家妍（李施嬅飾）及劉艷（王敏奕飾）。

新聞女王丨網民期待阿佘李施嬅同場鬥戲 王敏奕演具傻勁熱血記者

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辦公室博奕

全均配以宣傳語句：「人生就如這棋局，從來沒有人能夠真正掌控時代，而那些玩弄時代的人也終將會被時代所淹沒」、「提醒女王們～棋局已佈置完成，執棋之人亦是棋子，究竟誰才是真正贏家呢？」意味著在SNK電視台中、每天都進行著的辦公室博奕，每分每秒充滿變數之餘，誰人擺佈別人或是誰人正被擺佈也是說不清楚。

阿佘最霸氣 各戴不同皇冠

在新一批官方造型宣傳海報中，六位演員以新鮮感十足的維多利亞時代造型亮相，阿佘身穿全黑色透視公主袖宮廷服上場，無論是權威莊嚴的眼神或是纖幼腰肢均相當搶鏡。

另外以超低胸寶藍色宮廷服造型上陣的高Ling、配以一身藍寶石首飾，同樣搶鏡。

李施嬅與何依婷分別以差不多款式的白金造型亮相，王敏奕則以暗紅色造型登場，各有各漂亮。值得一提是五位女演員頭上均戴有不同款式的皇冠，以突出「女王」主題。

▲ 「文家軍」文慧心（佘詩曼飾）

打造女王感

《新聞女王》總監製鍾澍佳受訪時，直指鎖定維多利亞時代作為造型重點，皆因想打造貼題的女王感：「我哋其實一開始就計劃要拍一個職業劇，新聞概念我相信觀眾都好清楚知道，剩番落嚟就係點樣將女王同戰場呢個概念、以更有視覺效果嘅方式呈現畀觀眾。所以我就同負責海報設計嘅同事Leo商量，用咗呢個Image。」

佳導笑指十分滿意海報效果，並坦言單是拍攝這輯海報，台前幕後共花了接近三天時間，足見製作團隊之認真：「差唔多每個Image都要拍大半日。」據知六位主角面前的「道具」亦各具意義，六人之中只有王敏奕面前沒有棋子、反而是一本打開了的書，問到佳導是否寓意其角色清純沒有手段，他笑言：「都啱架，因為王敏奕佢係冇歸類，唔係任何人嘅棋子。」

▲ 官方發布最新人物造型宣傳海報。

各有意思

至於其他設計角色的設計意念，負責海報設計的Leo補充謂：「阿佘面前除咗王后棋、其他棋都冧晒，代表住佢嘅霸氣。至於馬明成盤棋擺晒出嚟嘅意思，係想打造穩重同深思熟慮嘅感覺。施嬅面前有兩隻平排嘅棋，想畀人感覺佢好公平，打造正義感；至於依婷，我哋就想sell靚靚少女Feel，所以背景用咗玫瑰花。高Ling面前的騎士棋，則代表住衝鋒陷陣嘅感覺。」

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