  • 22°C
香港時間 : 20231113日 (週一) 18:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新聞女王丨佘詩曼全黑晚裝最有霸氣　各有不同「道具」有意思

娛樂 17:57 2023/11/13

分享：

分享：

熱門 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王

好有型！

TVB台慶劇《新聞女王》，即將於翡翠台隆重登場，主要演員包括佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷、鄧智堅、譚俊彥、龔慈恩、吳業坤、車婉婉、何廣沛及林正峰等。

連日來密集式進行官方宣傳的《新聞女王》，今早（13日）率先透過優酷官方社交網釋出六張最新官方人物造型宣傳海報，包括「文家軍」文慧心（佘詩曼飾）及徐曉薇（何依婷飾），「佐治黨」梁景仁（馬國明飾）及許詩晴（高海寧飾），以及「中立派」張家妍（李施嬅飾）及劉艷（王敏奕飾）。

新聞女王丨網民期待阿佘李施嬅同場鬥戲　王敏奕演具傻勁熱血記者

最新影片推介：戴祖儀專訪

TOPick柴犬追星
宅男女神丨戴祖儀不甘安穩勇於接受挑戰 　Joey享受單身生活拒「收兵」做娘娘

辦公室博奕

全均配以宣傳語句：「人生就如這棋局，從來沒有人能夠真正掌控時代，而那些玩弄時代的人也終將會被時代所淹沒」、「提醒女王們～棋局已佈置完成，執棋之人亦是棋子，究竟誰才是真正贏家呢？」意味著在SNK電視台中、每天都進行著的辦公室博奕，每分每秒充滿變數之餘，誰人擺佈別人或是誰人正被擺佈也是說不清楚。

阿佘最霸氣  各戴不同皇冠

在新一批官方造型宣傳海報中，六位演員以新鮮感十足的維多利亞時代造型亮相，阿佘身穿全黑色透視公主袖宮廷服上場，無論是權威莊嚴的眼神或是纖幼腰肢均相當搶鏡。

另外以超低胸寶藍色宮廷服造型上陣的高Ling、配以一身藍寶石首飾，同樣搶鏡。

李施嬅與何依婷分別以差不多款式的白金造型亮相，王敏奕則以暗紅色造型登場，各有各漂亮。值得一提是五位女演員頭上均戴有不同款式的皇冠，以突出「女王」主題。

「文家軍」文慧心（佘詩曼飾）

打造女王感

《新聞女王》總監製鍾澍佳受訪時，直指鎖定維多利亞時代作為造型重點，皆因想打造貼題的女王感：「我哋其實一開始就計劃要拍一個職業劇，新聞概念我相信觀眾都好清楚知道，剩番落嚟就係點樣將女王同戰場呢個概念、以更有視覺效果嘅方式呈現畀觀眾。所以我就同負責海報設計嘅同事Leo商量，用咗呢個Image。」

佳導笑指十分滿意海報效果，並坦言單是拍攝這輯海報，台前幕後共花了接近三天時間，足見製作團隊之認真：「差唔多每個Image都要拍大半日。」據知六位主角面前的「道具」亦各具意義，六人之中只有王敏奕面前沒有棋子、反而是一本打開了的書，問到佳導是否寓意其角色清純沒有手段，他笑言：「都啱架，因為王敏奕佢係冇歸類，唔係任何人嘅棋子。」

官方發布最新人物造型宣傳海報。

各有意思

至於其他設計角色的設計意念，負責海報設計的Leo補充謂：「阿佘面前除咗王后棋、其他棋都冧晒，代表住佢嘅霸氣。至於馬明成盤棋擺晒出嚟嘅意思，係想打造穩重同深思熟慮嘅感覺。施嬅面前有兩隻平排嘅棋，想畀人感覺佢好公平，打造正義感；至於依婷，我哋就想sell靚靚少女Feel，所以背景用咗玫瑰花。高Ling面前的騎士棋，則代表住衝鋒陷陣嘅感覺。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

新聞女王丨佘詩曼演總主播展視后功架　阿佘領軍撼ViuTV《社內相親》
17:26 2023/11/10
新聞女王丨佘詩曼演總主播展視后功架　阿佘領軍撼ViuTV《社內相親》
新聞女王丨佘詩曼新劇預告片曝光　惡鬥「手段王」馬國明展現神級演技
18:32 2023/11/11
新聞女王丨佘詩曼新劇預告片曝光　惡鬥「手段王」馬國明展現神級演技
新聞女王丨網民期待阿佘李施嬅同場鬥戲　王敏奕演具傻勁熱血記者
15:04 2023/11/12
新聞女王丨網民期待阿佘李施嬅同場鬥戲　王敏奕演具傻勁熱血記者

你可能感興趣

新聞女王丨佘詩曼演總主播展視后功架　阿佘領軍撼ViuTV《社內相親》
17:26 2023/11/10
新聞女王丨佘詩曼演總主播展視后功架　阿佘領軍撼ViuTV《社內相親》
新聞女王丨佘詩曼新劇預告片曝光　惡鬥「手段王」馬國明展現神級演技
18:32 2023/11/11
新聞女王丨佘詩曼新劇預告片曝光　惡鬥「手段王」馬國明展現神級演技
新聞女王丨網民期待阿佘李施嬅同場鬥戲　王敏奕演具傻勁熱血記者
15:04 2023/11/12
新聞女王丨網民期待阿佘李施嬅同場鬥戲　王敏奕演具傻勁熱血記者
佘詩曼 馬國明 李施嬅 高海寧 王敏奕 TVB 何依婷 電視劇 娛樂人物職業 新聞女王

最高瀏覽

叠影狙擊劇透丨第6集劇情預告　曉晨展現出好身手令晟杰詫異
叠影狙擊劇透丨第6集劇情預告　曉晨展現出好身手令晟杰詫異
急症室最長等候時間（11月13日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月13日 時間16:05）