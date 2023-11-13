【詐騙教局】機構董事涉報大時薪騙千萬撥款　前經理供稱教局巡查前被告示範重簽合約虛報時薪

▲ 早前已認罪的文海欣，今以控方證人身份作供。（陳曉欣攝）

有非政府機構早年獲教育局資助逾千萬舉辦中小學課後活動，及後被揭涉報大導師時薪申資助，至教局巡查前再與導師簽訂假合約虛報時薪。涉案的校聯支援協會有限公司男董事否認串謀詐騙及串謀使用虛假文書副本共3罪，案件今（13日）於荃灣法院（暫代區院）開審。已認罪的校聯前經理今作供指，被告在教局督導探訪前「演繹」如何向導師重新簽合約，導師時薪僅在探訪時獲上調。

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被告何顯華（52歲），案發時為校聯支援協會有限公司(下稱校聯)的董事。控罪指，被告於2015年3月1日至2017年4月30日期間，串謀妻子曹瑛及校聯支援協會職員詐騙教育局，訛稱受聘於該計劃轄下72個項目任教課後學術活動的兼職導師，在2015/16及2016/17兩個學年與校聯支援協會或扶苗關注協會簽訂合約，最高時薪為165元或195元；以及在2016年10月1日至2017年1月25日期間一同串謀曹瑛，知道或相信相關文書為虛假文書而使用該等文書的副本，意圖誘使教育局接受它們為真文書的副本。

控方開案陳詞指，被告何顯華及其妻曹瑛分別是校聯和扶苗的董事，早前已認罪的文海欣則是機構經理，曹母是香港兼職導師協會有限公司董事。

校聯和扶苗在2015/16及2016/17兩個學年向教育局申請「校本課後學習及支援計劃-區本計劃」資助，該計劃旨在透過慈善機構在中小學舉辦課後活動，提升學生的學習效能。兩機構連續2年申請撥款獲批，用作舉行功輔班及語文訓練班等活動。教育局分別向校聯及扶苗批出約655萬元及約381萬元，涉款共約1,036萬元。

同案被告時任經理文海欣（31歲）早前已認罪，今以控方證人身分作供。文供稱於2010年入職校聯，校聯與扶苗共用辦公室，被告和被告妻子分別是校聯和扶苗的負責人。被告夫婦在涉案期間，向教育局「校本課後學習及支援計劃-區本計劃」申報資助，為學校的清貧學生舉辦功輔班、歷奇活動等課程。

文供稱，被告負責與學校洽談開班事宜，文負責招聘及面試兼職導師。文指，招聘時會參考校聯提供的工資表，平均時薪為60至120元，所聘的導師資歷由中五至大學畢業不等。此外，被告夫婦約在2013年起吩咐文以兼職導師協會名義與導師簽合約。

文稱，教育局每學年會進行督導探訪，但於2015年度起要求校聯提供導師合約，以證明導師時薪及支薪紀錄。被告夫婦在督導探訪前夕，向文及其同事「演繹」如何向導師與校聯或扶苗重新簽合約，提高導師時薪至165元至195元，並向教局展示合約。曹則表示因導師表現良好，故借調到校聯或扶苗工作，當日可獲上調時薪。文稱她當時曾提出質疑，被告稱「我哋有出糧俾導師，都要試一試」。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣