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亞洲超星團丨主題曲《閃耀／Shining》正式發布　「人間芭比」程瀟任超星導師

娛樂 15:59 2023/11/13

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《亞洲超星團》

TVB全新偶像選秀節目《亞洲超星團》在今日（11月13日）正式發布《亞洲超星團》主題曲《閃耀/Shining》MV，65名超星練習生以灰色西裝上陣，在舞台上整齊一致勁歌熱舞。

此外，《亞洲超星團》官方連日來陸續釋出宣傳片，其中一段是超星總製作人Rain和超星導師農夫C君為一班超星練習生打氣。

亞洲超星團丨丁子朗化身海賊王「卓洛」造型　新Look再遭狠批

丁子朗

Rain寄語他們：「作為偶像最重要的就是要自信，作為一個團隊，是要互相彌補彼此不足的地方。」C君則說：「新一代國際級男團，就係要大膽玩、大膽試！」

片段同時加映部分超星練習生的演出精華，其中香港代表丁子朗、黃奕斌、區珀豪合體跳唱陳小春的《啼笑姻緣》，以白色西裝上陣的三子大晒勁爆舞姿。

另一香港代表冼靖峰（Archie）則與其他練習生組隊，以全白Look上陣的Archie化身白馬王子，對着鏡頭大Chok型仔樣。

冼靖峰

朱正廷曾參加《PRODUCE 101 第二季》

另一段宣傳片則是超星導師程瀟、朱正廷合體為超星練習生作出鼓勵，程瀟說：「一次次超越過去，重塑自我，只為毫無保留地把更好的自己展示在舞台上！」朱正廷則說：「不因陌生舞台害怕，也不因強大對手退後，如果你自己都不認可自己了，別人怎麼會認可你。」

在眾超星導師中，朱正廷和程瀟雖然看似較年輕，但其實背景勁猛料！

27歲的朱正廷演出經驗豐富，2017年曾赴韓國參加《PRODUCE 101 第二季》，2018年則參與內地節目《偶像練習生》並獲第6名成為限定男團NINE PERCENT成員出道，同年再與同公司的練習生組成NEXT兼擔任隊長，其微博粉絲人數高達2400萬，人氣強勁。

朱正廷

至於25歲的程瀟，5歲開始學習中國舞，練得一身好「舞」功的她被星探發掘赴韓國接受訓練，於2016年以女團宇宙少女成員身份出道，去到今年3月合約到期宣布退出宇宙少女。

長相甜美的程瀟身材勁弗，加上身體柔軟度極高，被喻為「人間芭比」。程瀟擁有微博粉絲人數1241.8萬，人氣同樣高企。

程瀟

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撰文 : TOPick柴犬出動

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