心善人美丨18歲到非洲做義工1個月改變人生 暖心女生收養14名孤兒扭轉命運

▲ 26歲英國女子Letty McMaster到非洲坦桑尼亞開設安全屋，收養14名孤兒，讓他們得到一個家。

18歲的我們在做什麼？英國一名女子在18歲那年到非洲一孤兒院做義工，發現孩子們飽受身體及精神虐待，數年後該孤兒院倒閉，她不忍他們無家可歸，毅然重回當地開設安全屋，收養9名孤兒，及後陸續再多收養了5名孩子，正式成為他們的法定監護人。她一個愛心決定，令孩子們命運大逆轉，得到讀書的機會，在學業、工作上取得優異表現。

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據英國傳媒報道，現年26歲的英國女子Letty McMaster，18歲那年完成高中考試後，計劃到非洲坦桑尼亞孤兒院當義工一個月，豈料成為她一生一大轉捩點，她發現孤兒院的工作人員精神及身體虐待孩子，經常每天只給孩子一餐，甚至拿走遊客捐款。

眼見成千上萬兒童流落街頭，許多孤兒院利用孩子賺錢，並對孩子進行剝削，她知道必須要改變這一切。三年後該孤兒院倒閉，不忍孩子們無家可歸，於是Letty以英國註冊慈善機構的身份創立「Street Children Iringa」，再到當地開設安全屋，收養那9名孤兒，隨後陸續在街上收養多5名流浪兒童，成為他們的法定監護人。

Letty稱，「我決定為這些孩子創造安全、穩定和被愛護的地方，讓他們不再像在動物園裡那樣受到對待，我希望他們有正常的家庭生活。」我是這個「家」的父母，一些無父無母的小男孩視我為「媽媽」，更多的把我看作是「大姐姐」。

同時，她很快為他們安排上學。所謂知識改變命運，一眾養子養女因她而命運大改變，當中男孩Gosberth現在正在該國最頂尖的私立學校之一學習，並且全校第一；另一名男孩Fred現已獲著名足球學院取錄；父母雙亡的Iddy則已是才華橫溢的拳擊手和音樂家，其作品更在當地電台播放。而Eva現為大學學生主席，鑑於她的表現非常出色，已獲得一個國際非政府組織的實習機會。

Letty認為，孩子們自從有了一個稱為「家」的地方後，在教育和生活各個方面都表現出色。看到他們的動力、決心和成功，讓她知道所做一切都是值得的。

現時她一年中有9個月時間與孩子一起生活，其餘日子則回到英國進行籌款。雖然她經常工作長達12小時，但仍努力從倫敦的大學獲得發展研究學位。就像所有在學父母一樣，在孩子上床睡覺後，就用心溫習及寫論文。另外，她還經營一間安全屋，每週開放3天，為流浪兒童提供一個安全的地方得到食物。在年紀最大的男孩陪伴下，她晚上會外出尋找無家可歸的孩子。

Letty說：「此地總是有更多的兒童需要幫助，最具挑戰性的部分是獲得資金支持這一切。」未來5年，她計劃幫助更多街頭兒童，避免這些孩子陷入幫派、毒品暴力和犯罪活動。

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責任編輯︰王明芳