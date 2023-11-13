  • 22°C
香港時間 : 20231113日 (週一) 18:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

心善人美丨18歲到非洲做義工1個月改變人生 暖心女生收養14名孤兒扭轉命運

育兒資訊 18:11 2023/11/13

分享：

分享：

熱門 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王

26歲英國女子Letty McMaster到非洲坦桑尼亞開設安全屋，收養14名孤兒，讓他們得到一個家。

18歲的我們在做什麼？英國一名女子在18歲那年到非洲一孤兒院做義工，發現孩子們飽受身體及精神虐待，數年後該孤兒院倒閉，她不忍他們無家可歸，毅然重回當地開設安全屋，收養9名孤兒，及後陸續再多收養了5名孩子，正式成為他們的法定監護人。她一個愛心決定，令孩子們命運大逆轉，得到讀書的機會，在學業、工作上取得優異表現。

最新影片推介

童學園
校長專訪丨元朗公立中學校友會劉良驤紀念幼稚園 生活體驗式學習玩出孩子勇敢自信

據英國傳媒報道，現年26歲的英國女子Letty McMaster，18歲那年完成高中考試後，計劃到非洲坦桑尼亞孤兒院當義工一個月，豈料成為她一生一大轉捩點，她發現孤兒院的工作人員精神及身體虐待孩子，經常每天只給孩子一餐，甚至拿走遊客捐款。

眼見成千上萬兒童流落街頭，許多孤兒院利用孩子賺錢，並對孩子進行剝削，她知道必須要改變這一切。三年後該孤兒院倒閉，不忍孩子們無家可歸，於是Letty以英國註冊慈善機構的身份創立「Street Children Iringa」，再到當地開設安全屋，收養那9名孤兒，隨後陸續在街上收養多5名流浪兒童，成為他們的法定監護人。

Letty稱，「我決定為這些孩子創造安全、穩定和被愛護的地方，讓他們不再像在動物園裡那樣受到對待，我希望他們有正常的家庭生活。」我是這個「家」的父母，一些無父無母的小男孩視我為「媽媽」，更多的把我看作是「大姐姐」。

同時，她很快為他們安排上學。所謂知識改變命運，一眾養子養女因她而命運大改變，當中男孩Gosberth現在正在該國最頂尖的私立學校之一學習，並且全校第一；另一名男孩Fred現已獲著名足球學院取錄；父母雙亡的Iddy則已是才華橫溢的拳擊手和音樂家，其作品更在當地電台播放。而Eva現為大學學生主席，鑑於她的表現非常出色，已獲得一個國際非政府組織的實習機會。

Letty認為，孩子們自從有了一個稱為「家」的地方後，在教育和生活各個方面都表現出色。看到他們的動力、決心和成功，讓她知道所做一切都是值得的。

現時她一年中有9個月時間與孩子一起生活，其餘日子則回到英國進行籌款。雖然她經常工作長達12小時，但仍努力從倫敦的大學獲得發展研究學位。就像所有在學父母一樣，在孩子上床睡覺後，就用心溫習及寫論文。另外，她還經營一間安全屋，每週開放3天，為流浪兒童提供一個安全的地方得到食物。在年紀最大的男孩陪伴下，她晚上會外出尋找無家可歸的孩子。

Letty說：「此地總是有更多的兒童需要幫助，最具挑戰性的部分是獲得資金支持這一切。」未來5年，她計劃幫助更多街頭兒童，避免這些孩子陷入幫派、毒品暴力和犯罪活動。

11月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

學霸歌手︱17歲女歌手跳級考上頂尖醫學院 日睡4小時圓夢：兩邊不放棄
13:23 2023/11/11
學霸歌手︱17歲女歌手跳級考上頂尖醫學院 日睡4小時圓夢：兩邊不放棄
校長專欄丨學習應對「苦頭」勇氣賺取「智慧」　黃永樹小學培育歡樂的「發電機」
今日 09:26
校長專欄丨學習應對「苦頭」勇氣賺取「智慧」　黃永樹小學培育歡樂的「發電機」
校長專欄丨Happy School等如快樂？　愛官校長：「快樂」是一種選擇
今日 10:08
校長專欄丨Happy School等如快樂？　愛官校長：「快樂」是一種選擇

你可能感興趣

學霸歌手︱17歲女歌手跳級考上頂尖醫學院 日睡4小時圓夢：兩邊不放棄
13:23 2023/11/11
學霸歌手︱17歲女歌手跳級考上頂尖醫學院 日睡4小時圓夢：兩邊不放棄
校長專欄丨學習應對「苦頭」勇氣賺取「智慧」　黃永樹小學培育歡樂的「發電機」
今日 09:26
校長專欄丨學習應對「苦頭」勇氣賺取「智慧」　黃永樹小學培育歡樂的「發電機」
校長專欄丨Happy School等如快樂？　愛官校長：「快樂」是一種選擇
今日 10:08
校長專欄丨Happy School等如快樂？　愛官校長：「快樂」是一種選擇
正能量 坦桑尼亞 電台 大學 音樂 足球 拳擊 非洲 義工 英國

最高瀏覽

叠影狙擊劇透丨第6集劇情預告　曉晨展現出好身手令晟杰詫異
叠影狙擊劇透丨第6集劇情預告　曉晨展現出好身手令晟杰詫異
急症室最長等候時間（11月13日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月13日 時間16:05）