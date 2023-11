MIRROR成員丨柳應廷作品展藏品曝光　4大展區透視Jer創作世界

▲ 柳應廷上星期現身個人展覽的開幕禮,親身介紹每一個展品。(大會提供)

MIRROR成員柳應廷(Jer)早前在尖沙咀The ONE出席歌迷會為他舉辦的生日聚會《Be Our Guest!》,同時為個人作品展「Symphony of the Soul.」開幕,是次首次向公眾展出自己過去歌曲中的珍貴手稿、音樂獎座,MV服飾及道具,讓粉絲一窺他的創作和內心世界。



今次作品展「Symphony of the Soul.」,是柳應廷歌迷會為了應援偶像出道3年多而特地籌辦,整個展覽圍繞Jer以個人身份推出12首歌曲,由2020年首支個人單曲《水刑物語》,到2023年5月派台的《JM單身9》,展示Jer在音樂路上的變化與歌曲理念。

▲ MV製作團隊借出的不少服飾及道具作展出,Jer亦細意欣賞。

珍貴手稿

展覽上並有不同的互動裝置,讓參觀者全方位投入到歌曲的意境。而當中亮相的每份手稿,都寫了柳應廷在演繹歌曲時的小細節,例如運氣、感情、快慢節奏等等,另外又展出了各MV製作團隊借出的拍攝道具和服裝等。

對歌迷來說,柳應廷的個人音樂作品,3年多來一直陪伴?她們穿越黑暗和光明,燃亮夢想,填補生活的缺失,藉著展覽正可一同了解、回顧和感受柳應廷的作品。

創作心情

踏入「Symphony of the Soul.」,序幕位置會展示由Jer借出的獎座,天花板的吊飾則象徵「柳柳粉」圍繞著偶像的喜悅。之後共分為4個展區,每個展區都包括3首Jer的歌曲,讓大家由逐個音樂章節了解Jer音樂路上的變化。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

每首歌的旁邊,都會展示出相關歌曲的珍貴手稿,包括:第一章「物語的 慟鳴與洞明」(《水刑物語》、《迴光物語》、《風靈物語》);第二章「重生在 眾聲裡,眾星旅」(《狂人日記》、《砂之器》、《人類群星閃耀時》);第三章「虐心,不言和的和弦」(《離別的規矩》、《自毀的程序》、《坐看雲起時》);第四章「從聆開始,從零再開始」(《MM7》、《從零開始的新世界》、《JM單身9》),展覽中亦有多個大型裝置予參觀者打卡,歌迷們期待與更多知音,一同投入到柳應廷的作品世界。

最新影片推介:戴祖儀專訪

柳應廷作品展「Symphony of the Soul.」

日期:即日至11月29日(11月16日前只限歌迷會預約)

時間:中午12時至晚上8時

地點:尖沙咀The ONE L9

記者:區家歷