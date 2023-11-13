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MIRROR︳柳應廷作品展藏品曝光　4大展區透視Jer創作世界

娛樂 16:10 2023/11/13

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熱門 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王

柳應廷上星期現身個人展覽的開幕禮，親身介紹每一個展品。（大會提供）

MIRROR成員柳應廷（Jer）早前在尖沙咀The ONE出席歌迷會為他舉辦的生日聚會《Be Our Guest!》，同時為個人作品展「Symphony of the Soul.」開幕，是次首次向公眾展出自己過去歌曲中的珍貴手稿、音樂獎座，MV服飾及道具，讓粉絲一窺他的創作和內心世界。

今次作品展「Symphony of the Soul.」，是柳應廷歌迷會為了應援偶像出道3年多而特地籌辦，整個展覽圍繞Jer以個人身份推出12首歌曲，由2020年首支個人單曲《水刑物語》，到2023年5月派台的《JM單身9》，展示Jer在音樂路上的變化與歌曲理念。

MV製作團隊借出的不少服飾及道具作展出，Jer亦細意欣賞。

珍貴手稿

展覽上並有不同的互動裝置，讓參觀者全方位投入到歌曲的意境。而當中亮相的每份手稿，都寫了柳應廷在演繹歌曲時的小細節，例如運氣、感情、快慢節奏等等，另外又展出了各MV製作團隊借出的拍攝道具和服裝等。

對歌迷來說，柳應廷的個人音樂作品，3年多來一直陪伴?她們穿越黑暗和光明，燃亮夢想，填補生活的缺失，藉著展覽正可一同了解、回顧和感受柳應廷的作品。

創作心情

踏入「Symphony of the Soul.」，序幕位置會展示由Jer借出的獎座，天花板的吊飾則象徵「柳柳粉」圍繞著偶像的喜悅。之後共分為4個展區，每個展區都包括3首Jer的歌曲，讓大家由逐個音樂章節了解Jer音樂路上的變化。

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每首歌的旁邊，都會展示出相關歌曲的珍貴手稿，包括：第一章「物語的 慟鳴與洞明」（《水刑物語》、《迴光物語》、《風靈物語》）；第二章「重生在 眾聲裡，眾星旅」（《狂人日記》、《砂之器》、《人類群星閃耀時》）；第三章「虐心，不言和的和弦」（《離別的規矩》、《自毀的程序》、《坐看雲起時》)；第四章「從聆開始，從零再開始」（《MM7》、《從零開始的新世界》、《JM單身9》），展覽中亦有多個大型裝置予參觀者打卡，歌迷們期待與更多知音，一同投入到柳應廷的作品世界。

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柳應廷作品展「Symphony of the Soul.」

日期：即日至11月29日（11月16日前只限歌迷會預約）

時間：中午12時至晚上8時

地點：尖沙咀The ONE L9

記者:區家歷

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