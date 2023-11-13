【基本法23條】鄧炳強：23條不會亦不能取代港區國安法　兩者是相輔相成

▲ 保安局局長鄧炳強。（資料圖片）

政府計劃明年完成《基本法》23條立法。立法會議員謝偉俊關注，立法後能否在政治上「減辣 」，如考慮以23條取代《港區國安法》或當中部分條文。保安局局長鄧炳強表示，23條不會亦不能取代全國性法律《港區國安法》，而是相輔相成。

立法會保安事務委員會議上，鄧炳強表示，2019年是血的教訓，必須居安思危。他又指，23條立法不會影響人做生意，反而對經濟有幫助，令旅客感到安全「當你社會混亂不堪，只要你說話口音歪一點都被人打的話，社會經濟如何發展呢？」

他強調，打擊危害國安活動不會停止，有證據便會拘捕及檢控。

有人這荔枝角收押所重建大造文章

立法會工務小組早前通在16票贊成、無反對下，通過荔枝角收押所重建計劃55億元撥款建議。有指重建後的荔枝角收押所設備豪華，可媲美5星級酒店，鄧炳強見記者時表示，荔枝角收押所重建計劃是「實而不華、目標為本」，強調有關說法不符事實。

他解釋，重建後懲教所，建有綜合祈禱室，並非外界所指會「興建一間清真寺」，而圖書館和球場，只是有改善，醫院方面，因經歷新冠疫情後，就會增加一個負壓病房。

對於有人質疑超過55億元的重建費用高昂，鄧炳強指，今次重建涉及削去部分山坡，如果撇除相關工程，每呎重建費用與2011年重建大欖女懲教所相若。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：趙居逸