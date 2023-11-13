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過度操心丨難忍幼稚園4項繁瑣要求　居日爸爸呻老師過度操心： 指甲崩都致電通知家長

升學教育 18:10 2023/11/13

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居日爸爸大呻，老師過度操心令家長很累。

幼稚園老師謹慎貼心照顧孩子，家長固然安心，但若老師過分盡責，所謂的「貼心」可能多此一舉。有一位居日的內地爸爸分享女兒在日本就讀的幼稚園老師，過於盡責謹慎的態度和表現被嚇怕，網民聽到也覺得有壓力。

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一則來自小紅書 齊茉夫婦的貼文，博主齊哥在小紅書分享其女兒就讀3年的幼稚園，這段期間日本幼稚園老師超乎想像的舉動令他驚訝，更列出4大刷新認知的表現。


1. 小孩事無大小都一字不漏清楚告知

幼稚園要求孩子帶上學的每件衣服、鞋子、襪，甚至是一個塑膠袋，老師都要家長在物件寫上名字。除此之外，孩子在學校的點滴都會交代得清清楚楚，包括小朋友吃了甚麼、喝了甚麼、吃了多少碗飯、去了多少次廁所等大小事，都要寫在手冊上讓家長知道孩子每天在校的狀況，如：體溫和心情。同時幼稚園亦要求家長同樣將孩子在家裡的一切情況都寫在手冊上。博主齊哥認為老師做事太細膩帶來壓力。

2. 老師過份操心，大驚小怪

孩子「哪怕是有一點頭痛腦熱，老師都會給家長打電話。包括孩子身上有個小紅點、指甲劈個縫都會事無鉅細地告訴家長。就生怕忘了告訴你，怕你怪他一樣。」孩子在生理上有任何異樣不適，老師們都會主動通知家長。他更指老師有好幾次曾因忘記告訴他，女兒下午喝了甚麼茶，老師就對他起勁地鞠躬道歉，博主齊哥覺得老師們對孩子有點過度操心。

他以往在個人帳號也分享過老師的其他要求，若老師發現孩子身上有紅印，或者家長對孩子的態度不友好，如：家長在街上不可訓斥大罵，老師會直接報警或致電家庭機構處理，更有機會去除學席以警告。他雖然明白老師想保護孩子，但可能會過份操心，小事化大。

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3. 老師對公平性的嚴格要求

日本幼稚園非常看重同學間的公平性。為了避免孩子在校內被其他同學欺負或有分歧，要求家長為孩子挑選衣物或穿在身上的東西，盡量都是簡單、純色為主。不可穿得太花哨，看起來很貴牌子的衣服更加不可，因為會讓其他孩子產生自卑心，對大家不公平。不論衣服上的圖案、還是臉上、身上貼的東西都不要太顯眼，就連貼一塊膠布都不能太花巧，應選透明無痕的款式。

4. 老師和家長聯絡要避嫌
家長和老師不可單獨聯絡，比如孩子晚上突然不見舒服，不能私下發訊息向老師告假，需要翌日早上致電學校請假，為免與某些老師混熟會偏心孩子，對其他孩子不公平。

網民反應兩極，一批網民對此都表示驚訝，認為幼兒園的做法太細膩和多餘：「這是在養爺爺奶奶，提前到養老院生活的節奏」、「更累了，媽呀」、「我覺得這個有點太過頭了。小朋友被過份強調合群，變得有點抑制個性了」。同時有網民贊成幼兒園的做法，認為老師的謹慎可以避免很多事發生。

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責任編輯：王明芳

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