減肥大作戰︱靚媽產後暴脹如老10歲　不挨餓3個月激減35磅重塑螞蟻腰

▲ 靚媽產後暴脹如老10歲，不挨餓3個月激減35磅重塑螞蟻腰。

產後身形走樣是每個媽媽都害怕面對的事，但只要有毅力，絕對可以克服變身美魔女！內地一名25歲年輕靚媽，生產後因荷爾蒙失調及捱夜湊B，不但身型暴脹，更幾乎患上產後抑鬱，仿若老了10歲。而最終她憑著堅毅信念，用3個月時間激減35磅，更分3階段重塑螞蟻腰，重生後的樣貌令人稱羡。

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網名「銀耳湯老大」的25歲靚媽在小紅書分享產後修身經驗，表示自己產後體重132磅，僅用3個月就瘦到97磅，如今又可以像懷孕前一樣擁有緊實馬甲線、重獲露腰自由。她指減肥過程大概分成3個階段：

前期：快速掉秤期

中期：身體塑形期

後期：維持瘦子習慣，養成易瘦體質

每個階段又分不同的飲食及運動方法，幫助身體循序漸進恢復。方法前期重點是「少吃+有氧運動」、中期在前期重點的基礎加上「無氧運動塑形」，塑造肌肉線條、後期則要把運動和飲食習慣融入生活。

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勉勵產後媽媽別放棄

「銀耳湯老大」更分享，成功修身後的她對自己非常滿意，甚至比未生育之前更愛自己、更有成就感和自信，「瘦下來真的超美好！」：

現在每天起床第一件事：照鏡子。沒有那麼多贅肉的身體真的讓我很有成就感，真的好愛自己啊！ 姐妹們一定要堅持減肥！

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責任編輯：羅嘉欣