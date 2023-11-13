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【年宵市場】食環署：將派員巡查檔主有否違國安法　如違法或收回攤檔

社會 16:22 2023/11/13

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食環署高級總監許素卿。（林宇翔攝）

明年維園農曆年宵市場將在2024年2月4日至10日，一連7天在15個地點舉行。食環署高級總監許素卿表示，會加派食環署在市場內巡邏，若發現有攤檔違反規例而不停止有關銷售活動，署方將收回其攤檔。

競投有條款訂明，檔主不得違反包括《國安法》在內的香港法例。許素卿指，如發現有攤檔違法，將發出口頭或書本警告。若攤位在指定時間內沒有停止有關銷售活動，食環署會終止其特許協議並收回攤檔。至於會否向巡查的前線員工提供執法指引，許素卿指難以一概而論，署方會與前線職員保持溝通。

攤位高度不得超出4.5米

今年新增限制年宵攤位高度的新安排，攤位高度不得超出4.5米，如超出3米，須由合資格人士提交構築物安全證明。許素卿表示，留意到今年有很多意外，故將限制攤檔高度，希望提供安全、安心的年宵予市民參與。被問及「香港夜繽紛」夜市曾出現停電狀況，她表示已加強與機電工程署的合作。

降低底價鼓勵市民競投

今年競投價比上年有所增加，競爭激烈，許素卿指今年攤檔的底價為2019年的6成，希望復常後鼓勵市民踴躍競投，加強競投氣氛。她又指，今年快餐攤由以往的一大兩細分拆分為4個細攤位，希望提供更多機會予有意競投的人士，提供不同的食物選擇予市民。

人流方面，許素卿相信維園年宵較受市民觀迎，會密切留意人流，以及與警方及其他政府部門聯繫，視乎需要安排人流管制。

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記者：吳穎嵛

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