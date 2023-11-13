世紀破冰丨盤點圈中5對冰釋前嫌藝人　鄧麗欣傅穎傳爭仔反目靠鄭秀文破冰

▲ 盤點圈中5對冰釋前嫌藝人。

鄧麗欣（Stephy）相隔16年舉行只此一場的《STEPHY Therefore I Am》演唱會，「餅碎」好友賞面捧場，當中決裂7年的吳雨霏（Kary）與楊愛瑾（Miki）傳因爆流產一事後首度同框合照，世紀破冰。Stephy開騷促使兩女冰釋前嫌，認真功不可沒！

世紀同框丨吳雨霏楊愛瑾傳爆流產一事反目 鄧麗欣開騷修補決裂7年姊妹情

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【世紀破冰】鄧麗欣認跟傅穎Connected Stephy爆Cookies一個原因再合體

鄧麗欣、傅穎

其實，鄧麗欣（Stephy）與另一昔日隊友傅穎（Theresa），亦曾傳水火不容。

有指Theresa本與眾隊員已合不來，而Stephy和Theresa先後跟方力申傳出緋聞，也有傳出二人爭方力申一事，其後Stephy與方力申相戀10年，至2016年分手收場。

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直到2020年，Stephy與傅穎同場觀看鄭秀文演唱會後，二人IG互相關注。

其後，Stephy接受電台訪問時，坦承與對方和好：「我信緣份，就像拍拖一樣，無緣便分開，大家無嘈交，只是沒聯絡。直至去年Sammi演唱會家見返再交換返電話，之後再有聯絡再互相follow大家，我最近也有看她的劇集。」

▲ 直到2020年，Stephy與傅穎同場觀看鄭秀文演唱會後，二人IG互相關注破冰。

【姊妹破冰】劉嘉玲關之琳相隔5年再合照 80年代花旦曾為富商致反目【多圖】

劉嘉玲、關之琳

相識20多年的劉嘉玲與關之琳一向情同姊妹，有傳因為台灣富商陳泰銘而鬧不和。2014年，關之琳與陳泰銘秘密結婚，但未有承認。翌年，劉嘉玲被拍到與陳泰銘行山，並向傳媒透露關之琳與陳泰銘漸行漸遠。對此，關之琳直指「他們沒有想過其他人的感受」，又揚言與劉嘉玲碰面對方「應該會尷尬啲」。

直到2020年兩人出席活動，劉嘉玲上載與關之琳合照，又在限時動態貼出對方的單人照，自此破冰和好如初。

莊思敏、苟芸慧

莊思敏於2015年與好友合資開設點心店，苟芸慧對向自稱為投資者之一，但莊思敏反指股東名單並沒有苟芸慧的名字，又指很少見她出現點心店，因而鬧出股東羅生門事件。

及後二人不時同場現身闊太聚會，2023年同框合照粉碎不和傳聞。

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周柏豪、余文樂

周柏豪與余文樂因熱愛籃球而結緣，兩人曾為球隊「橫洲工業」成員，可是，自從2013年傳不和後就再沒有見過二人合照。有傳因為周柏豪背著當時仍為女友的Stephanie戀上隊友的妹妹，余文樂看不過眼把他踢出隊。二人雙雙否認不和傳聞，直到3年後兩人才回復網上互動，破冰成功。

袁詠儀、張新悅

袁詠儀與張新悅於1997年合作電影《戇星先生》，有傳因推撞事件鬧出不和，當時袁詠儀曾公開指責新人張新悅不專業，而張新悅亦承認與對方有過「牙齒印」。

相隔21年，袁詠儀與張新悅世紀同框，成功破冰。夾在中間的「和事佬」名媛薛芷倫，上載合照並以「世紀合照」、「世紀大和解」形容二人冰釋前嫌。及後，張新悅亦直言逾20年來第一次同枱吃飯，更以小孩後記性錯回應已忘記以前的不快事。精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R