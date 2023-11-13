【慢病共治計劃】計劃今展開　盧寵茂︰逾400私家醫生已登記

▲ 醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片）

政府「慢性疾病共同治理先導計劃」今日（13日）展開，年滿45歲、未有已知糖尿病或高血壓病歷的香港居民，可到地區康健中心登記參加，在政府資助下，以共付模式在私營醫療巿場接受糖尿病及高血壓篩查和治療服務。醫務衞生局局長盧寵茂在啟動禮致辭時透露，已有30間私營機構響應、逾400名家庭醫生登記參與計劃，服務點逾600個，對短時間內有眾多私家醫生響應感到「好開心」。

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盧寵茂指，逾7成參與醫生訂下的診症收費，低於政府建議的150元水平，反映政府建議的定價相當合理，且雖然四分一醫生收費高於建議水平，個別更收費800元，但市民有選擇權，相信市民選擇會改變定價，又指理解醫生會根據服務定點、經驗等釐定收費。

盧寵茂亦稱，過往巿民作身體檢查要在私營巿場自行付費，而新計劃不旦可讓市民獲政府資助到私營醫療市場參加篩查，也可建立一人一家庭醫生制度和加強家庭醫生角色，讓無病的巿民可在家庭醫生接受篩查，有病者可作跟進管理，令家庭醫生成為巿民的第一接觸點，對整體公營醫療服務有很大幫助，推動建設更健康香港，達致三贏局面。

他形容香港人均壽命領先全球，但長壽是優點，也是壓力點，期望市民不只更長命，也可以更少患病、更加健康，政府將繼續加大力度推動基層醫療發展。

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責任編輯：梁薾心