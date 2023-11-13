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鄧麗欣演唱會丨Stephy揭露蛻變盡唱心中情　餅碎重聚重溫Cookies當年情

娛樂 18:56 2023/11/13

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熱門 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王

鄧麗欣（Stephy）昨晚（12日）舉行《Therefore I Am》 2023演唱會。

近年主攻電影圈的鄧麗欣（Stephy）昨晚（12日）重踏舞台，假香港會議展覽中心舉行Stephy《Therefore I Am》 2023演唱會。

昔日Cookies的隊友吳雨霏（Kary）、楊愛瑾（Miki）、區文詩（Angela）、陳素瑩（Gloria)及何綺玲（Elaine）、劉沛蘅（Hillary）、譚旻萱（Mandy）、何嘉莉（Lilian）、張繼聰、唐詩詠、陳詠謙、陳詠燊導演、盧瀚霆（Anson Lo）、李駿傑（Jeremy）、呂爵安（Edan）、姜麗文、馬天佑、魏浚笙 (Jeffrey) 、顧定軒 （Zeno）、小肥、陳建安、雲浩影（Cloud）、Van@Nowhere Boys、湯駿業、戴祖兒、曾樂彤等，眾多歌影視界別的好朋友亦有親自到場支持Stephy，場面熱鬧。

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16年後再開騷

相隔16載並且僅此一場的音樂之約，會展場內全場爆滿，還未正式開場氣氛已經相當熱烈。

Stephy唱盡多首經典名曲《青山散步》、《他不准我哭》、《電燈膽》及《不要離我太遠》等，加上別出心裁的舞台效果，極盡視覺與聽覺的享受，是夜的演唱會不止於音樂，更是光影交織的巨型劇場。

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走進鄧麗欣世界

在演唱會開首，有別於普遍登場形式，先是四位演員進場，在Stephy身上貼上不同印記，甚有意境，隨後她獻唱出《分手的情書》並逐一撕開裹在身上的紙張，為個唱揭開序幕，正式帶領樂迷走進鄧麗欣的世界。

充滿電影感的開場片段是故事的開端，接下來是《青山散步》與《心甜》，為現場添上悠然自在的氣氛。

《Therefore I Am》2023演唱會。（大會提供。）

牽動樂迷情緒

第二部份，大銀幕的城市畫面漸漸崩壞，美好瞬間慢慢消逝，Stephy唱出重新編曲的《蝴蝶飛了》、《曇花不現》及《活到美麗》，在大提琴的伴奏下，Stephy的歌聲深深牽動樂迷的情緒。

緊接是換上以鋼琴伴奏的《話別》，還有經典歌曲《十分・愛》，幽幽的旋律在會場打轉，樂迷仿如置身那個崩塌的歷程，段段回憶於樂章餘韻裏飄盪。

Cookies餅碎於Stephy的《Therefore I Am》2023演唱會中重聚。（大會提供。）

與餅碎回顧昔日情

來到第三部份，演員們再度登場，於廢墟當中重拾生活的美好。

Stephy唱出甜蜜輕快的《姊妹淘》，大銀幕播放多幀她與好姊妹們的合照，當中有不少兒時照片及入行後的難忘時刻，唱到中段她突然感動落淚，但仍然強忍淚水繼續演出，台下樂迷為Stephy歡呼打氣。

隨後，她再獻唱《初見》及《Waiting list》，期間Stephy與演員們把顏料互相塗到身上及台上的佈置，繼續為樂迷送上甜蜜愉快的感覺。

Cookeis於2002年出道。

與Beanies合唱

緊接下來的第四部份，是更多的集體回憶，送上7首樂迷期待已久的歌曲。

Stephy在新晉女聲組合Beanies的伴唱下，先唱出《親朋勿友》及《等你約會我》，再於演唱《冷靜》後說：「人與人之間好特別，互相影響成就關係、唔同情緒，痛苦快樂或糾結，唔知點處理，過去咗發生過，構成我哋重要成長嘅養份。成長中有重要嘅歌曲，唔知流傳幾耐，唔緊要，呢刻大家都仲記住就好，唱俾大家聽。」

說畢，她唱出《再見不是朋友》、《他不准我哭》、《藍鞋子》及《電燈膽》，更多專屬那個時代的回憶湧到眼簾，台上台下全場大合唱，為演唱會掀起高潮。

Cookeis於2002年出道。（《經濟日報》資料庫）

自彈自唱道盡心聲

過往的經歷再次為Stephy帶來成長的蛻變，周遭的人事物於身旁來回往返，最後更要學懂温暖自己。

於第五部份，Stephy送上《天使/魔鬼》、《分手的禮貌》及《黑白照》，為這段成長旅途標誌着尾聲。

最後，Stephy再次置身城市之間，回望過去前事，當中的變幻無常已經成為養份，滋養着此刻的自己。她以鋼琴自彈自唱，翻唱歌手Billie Eilish的歌曲《What Was I Made For》，曲中道盡Stephy的心思。再來的《陪著我走》，身後的大銀幕播放着她多年來的作品，這些畫面堆疊起來成就了今天的鄧麗欣。

Cookeis於2002年出道。（《經濟日報》資料庫）

Stephy：好好愛自己

來到演唱會的尾段，Stephy終於開口與樂迷打招呼，歡呼聲震撼了整個會場。

她再次感謝大家多年來的陪伴與支持：「今次個騷好似好特別咁，因為有太多嘢想講。對上次開騷已經10幾年前，幾多年就唔講，好敏感呢啲。但係今晚再可以喺呢個舞台唱歌畀大家聽，真係好多嘢想講，多謝大家成就咗我嘅任性，係只此一次嘅嘢。咁多年，大家都經歷好多嘢，起起跌跌開心唔開心，希望大家都可以淡然去面對，好好愛自己。我非常愛而家嘅自己，你哋愛唔愛我？」台下即瘋狂歡呼。

Stephy續說：「好多謝你哋冇放棄我，仲有好多朋友遠道而來，咁多年後我嘅朋友仲坐喺台下。」此時，台下大叫「Stephy唔好喊！」

她接着說：「其實，我今日已經好叻，rehearsal嘅時候喊到七彩，今日已經好叻，喊咗一次啫。仲要揀埋嗰啲相（《姊妹淘》大銀幕播放的照片）搞喊自己，唔緊要啦，都預咗，好多謝你哋嚟陪我呢晚，好難忘嘅一晚。大家都成長咗好多，今次呢個故仔都係講成長，好多情緒、好多選擇，其實所有選擇都係自己而成，有好、有唔好，有時會後悔，但其實唔需要後悔，我相信每個都係最好嘅安排。」

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盼樂迷不要離她太遠

接着，她又送上《我未願意》，Stephy感謝台前幕後的單位，更重要是多年來的樂迷：「我知道大家好辛苦，成日唔知道我去咗邊，我又唔係成日update個IG，所以好多謝你哋，我仲係好鍾意唱歌嘅！我希望你哋唔好離我太遠。」

緊接是《不要離我太遠》，全場整遍手燈燈海，又是全場合唱的美好時間。

即興清唱《Fantasy Tale》

安歌部份，Stephy笑指已經唱盡精心挑選的歌曲，看到台下有樂迷舉起歌詞，她即興清唱《Fantasy Tale》（電遊「跑Online」主題曲），讓樂迷大為驚喜。

Stephy說：「點解你哋咁鍾意呢首歌？個個都鍾意打機。其實我啲歌唱到差唔多，咁今日我有五位姊妹嚟咗，雖然唔齊人，但係好開心見到你哋。」

《最後一塊》作結

台下即大叫「Cookies！」隨後，Stephy帶來Cookies年代的《最後一塊》，成為整晚最大的驚喜，她帶領團隊與樂迷齊齊大合照，同時亦代表Stephy《Therefore I Am》2023演唱會圓滿結束。

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