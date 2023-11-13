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女團Me&商場快閃《Eye to Eye》　Mandy黃淑蔓Vian感動忍眼淚

娛樂 16:46 2023/11/13

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Me&成員：連家穎、譚旻萱、黃淑蔓（左起）。

籌備兩年，寰亞全新女團Me&正式出道，成員譚旻萱（Mandy）、黃淑蔓（Feanna）和連家穎（Vian）在昨日（11月12日）首度公開表演。

Me&帶著全新歌曲《Eye to Eye》與8位女Dancers突襲啟德AIRSIDE商場玩快閃，全場驚喜，吸引數百人圍觀，有Fans帶埋燈牌聞風而至，場面熱鬧。表演順利完成後，Me&表示非常感動。

全新女團Me&登場　黃淑蔓Vian譚旻萱以愛挑戰不可能任務

Me&在商場跳唱《Eye to Eye》。

Feanna感動落淚

首次在觀眾前跳舞的Feanna說：「我係超級超級緊張，但唔知我嘅緊張，源自於興奮定係點樣。未出場之前已經想喊，結果表演完，返入後台就即刻搵一個最深愛嘅人（經理人）攬住嚟喊。我覺得好開心，我哋辛苦咗兩年，第一次公開演出，我覺得係大成功，辛苦晒！」即贏得全場拍掌。

接著，Mandy對Feanna說：「我完全唔敢攬你，你個樣係叫我唔好同你講嘢，一攬你，你就會喊㗎啦！」她又笑言當時唯有立即轉「好兄弟mode」，希望不要令Feanna哭出來。

Me&在商場跳唱《Eye to Eye》。

Vian腦內一片空白

至於Vian，雖然她之前都試過玩快閃，但今次感覺很特別，她說： 「我相當興奮！我以前只係喺銅鑼灣街頭快閃，跳人哋嘅歌，今次係跳自己嘅歌，感覺完全唔同，除咗興奮，就好似Feanna咁講：極感動！我哋真係準備咗好耐，見到好多親朋好友嚟支持，終於可以畀佢哋嚟睇吓我哋呢兩年準備嘅嘢，相當感動。」

她坦言表演時腦內一片空白，說：「其實我一路跳舞，個腦一片空白，完全唔知自己跳咗乜嘢，只可以靠肌肉記憶，所以『練習』真係可靠！」同樣感到興奮的Mandy說：「我腎上腺素急升，唔記得自己做咗啲乜嘢。見到好多朋友嚟睇，所以好有信心，完全無質疑過，相信係『得嘅』，我份人乜嘢都『得得得』，今舖一定『得』嘅，結果真係『得咗』！」

黃淑蔓（左）和連家穎（右）

表演時Me&都好淡定，信心十足，原來開始之前她們互相打氣，不用言語，完全是默契。Feanna說：「我喺台上有偷偷地睇你哋。」Vian說：「我都有呀，我都有呀！」

同時Feanna續說：「我睇吓你哋點呢？結果你哋都超靚。」而Vian表示當時拋出一個「信心十足」眼神給Feanna。而Mandy原來輕輕拍拍她們打氣，Feanna說：「我感覺到，勁感動呀，當時我已經想喊啦！」

譚旻萱

Mandy承諾將做得更好

至於下一個舞台，Feanna充滿信心和期待，說：「我哋下一個舞台會準備得更好，今次快閃係好好嘅練習機會。首先我哋係第一次喺咁多人面前跳呢首歌，第二就係夾埋Dancers，其實我哋今日唔係百份百完美，有進步和學習嘅地方，吸收咗今次經驗返去再練習，期待下次帶到一百分，更完美嘅表演畀大家。」

而Mandy表示：「今次只係跳舞，下個舞台會加埋唱歌，要更加用力。都係嗰句：得嘅！」Vian非常同意，大力點頭。

快閃跳舞後，Mandy與Feanna和Vian 做快閃店長，Feanna與Vian在2樓AIRSIDE Lounge 派特飲，然後再會合Mandy到5樓MCL戲院派爆谷，吸引大批Fans排隊簽名和合照，非常熱鬧。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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譚旻萱 黃淑蔓 組合 歌手 商場 AIRSIDE

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