香港小姐丨陳淑蘭親認怒摑情敵莫可欣　兩個月打一次Botox唔怕變膠面

▲ 蘭子陳淑蘭親認怒摑情敵莫可欣！

已淡出娛圈的「蘭子」陳淑蘭日前亮相音樂人伍仲衡個人頻道，除分享當年選港姐的趣事外，更細訴過往的幾段情，當中她更自揭早年怒摑情敵莫可欣的原因。

陳淑蘭可說娛圈奇女子，1988年她奪得香港小姐亞軍兼最上鏡小姐，當選後加入TVB以做主持為主，周國豐說到她跟李嘉欣為頂頭大熱，提及擊敗對方成為「最上鏡小姐」，蘭子說：「佢唔高興架，唔開心，(佢黑你面？)佢真係喊架。」

【香港小姐】53歲陳淑蘭「進化」與大美人撞樣 蘭子曾為變靚打美容針險送命

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

大美人私下超霸氣？

蘭子續說當選後，一班港姐要出席贊助商的飯局，她直說：「個啲政治飯局都好鬼悶，我同李嘉欣坐埋一齊密密傾，保母話『喂，你地唔可以咁樣架』，之後要我哋分開同客戶坐，嘩，悶叉到呀。」

由於兩人悶到黑面，保母再度發功，蘭子說：「保母話要笑呀，李嘉欣就話『我哋係香港小姐，唔係做小姐呀』，呢句好精警。(無畀訓話？)我哋私下講嘅。」

▲ 李嘉欣和陳淑蘭為同屆港姐！（網上圖片）

【丁母憂】媽媽離世享年95歲 陳淑蘭貼親吻照悼念：下世再續母女緣

除了做主持，蘭子曾演過不少電影，《家有囍事》裡跟周星馳和張曼玉合作，問及對星爺的感覺，蘭子說：「星爺對我OK，佢未埋位時好靜，佢係『食腦』，時刻諗緊啲野。」

另外蘭子既獲張曼玉讚身材好，她說：「Maggie話覺得我身材好，係咪受寵若驚?之後我話自己身材唔好，佢話『唔係呀，你對腳好長』，我就話『唔係架，我有胃腩』」

最新影片推介：戴祖儀專訪

跟前度變為家人

54歲的蘭子已經5年無拍拖，周國豐問她會否期待覓得好歸宿時，蘭子直言頗享受單身生活，她說：「如果沒有跟那個人(前度)散咗，我發覺疫情之下，大家困響間屋裡遲早出事，依家我哋可以做番朋友，若疫情下依然一起的話，可能翻面成為仇人。」

蘭子跟大部分前度做回好友，更為祁文傑做「紅娘」介紹女朋友，不時「三人行」飯聚，她說：「大家已經變咗屋企人，William（工程師舊愛）都係，屋企如果煮鮑魚都叫埋我。」說到擇偶條件，蘭子說：「高過我和性格幽默，唔好窮過我啦，我唔貼仔架。」

▲ 方中信跟莫可欣婚後育有一女兒！（取自微博）

蘭子早年跟方中信相戀4年後分手，男方火速搭上莫可欣，有傳蘭子認為莫可欣介入二人，公然怒摑女方。期間有網友重提舊事寫道：「蘭子打過莫可欣一巴！」之後蘭子未有開名回應說：「我有，唔止一巴，不過講完就算喇，Skip呢條，但至少算答咗啦係咪？」

此時周國豐問她是否人生最激行動？她說：「我好嬲，係因為我好嬲個男人呃我！」

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

兩個月打一次Botox

54歲的蘭子蘋果肌飽滿，完全不似年過半百，她被周國豐大爆依然打Botox，蘭子解釋不喜歡「pizza面」，她說：「我嘅咬肌（咀嚼肌）比較大！打Botox係令你肌肉瞓覺，令你塊面變扁，我依家已經冇乜效，兩個月唔夠就要再打。」

期間周國豐重提她打Botox出事，蘭子說：「出事係因為遇到壞人，個陣時話Botox係要由醫生打，條友夠膽響度扮教授，佢幫我打頸紋，不過佢亂咁打，搞到我啲神經線，開始有吞嚥問題，某次食嘢好似就快窒息咁。」

蘭子謂找專業人士打Botox就沒有事，她更進行抽腩脂療程，問到怕否變膠面？她說：「膠係因為冇皺紋，我打肌肉唔會影響個表情！」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R