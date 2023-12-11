校長專訪︱基層出身獲良師支援經濟學業　油天海泓校長投身教育：讓孩子發亮

▲ 油天海泓校長希望讓孩子發亮。

遇上良師益友將會改變人的一生。出身於基層的油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀，讀書時期受老師正面形象影響，從小已立志投身教育界，期望以生命影響生命。她大學畢業後手執教鞭短短8、9年，32歲已升任為校長。春風化雨近30載，陳校長堅信，每個小朋友都有其獨特的性格及能力，期望啟發學生潛能，培育正確價值觀，「品格重要過成績。」

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不少人會好奇當校長，是否先要有良好的成長環境？陳校長笑言，「同一般小市民冇乜分別」。她出身自一家5口的基層家庭，父親任運輸業，母親是家庭主婦，除了應付繁重的學業，她還要肩負「大家姐」的身份照顧弟妹，「兒時在油麻地成長，其後搬到屯門就讀小學、中學，亦是改變了我一生的地方」。

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她憶述，在成長階段中，老師對她影響深遠，因家庭經濟不太理想，即使參加童軍都沒有錢購買制服，學習樂器更加有限制，但多位老師不僅關顧她的學業，還會在經濟上提供協助及鼓勵自己，給予愛和支持，對於弱勢家庭的孩子，此舉的確很窩心。

做錯事不會放棄你，你不開心、遇到困難時會陪伴你；放假都會跟你補課，老師不辭勞苦協助你，有時唔需要講出口，老師就會察覺到你唔開心，主動送上關心問候，在我生命中出現很多這類好老師，這些好老師，影響到我為何會想做老師。

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32歲任小學校長

陳校長認為，除了父母，老師就是孩子接觸最多的成人，老師的鼓勵和指導，猶如為學生點起一盞明燈，學業成績是其次，老師會教他們先要有禮貌、盡力而為去做事，這都影響了她的價值觀。因此，陳校長早在中學時期已萌生當老師的夢想。

在香港中文大學畢業後，陳校長於1996年入行，執起教鞭當老師，由屋邨學校的老師做起，當過課程主任、副校長，「當時該校校長給予很多機會，讓我學習行政工作，我亦不想辜負他的期望」，於是2005年、當時只有32歲的她，已成為學界最年輕的校長之一。她笑說，自己原本立志做好老師，沒有想過當校長，結果一做就差不多20年。

其實我不想做校長，我喜歡跟學生溝通，當校長後接觸他們的機會就少了，這不是我當初做老師的想法。

社會工作重視處事態度

雖然教學經驗只有短短的8、9年，但她的行政經驗非常豐富，至今當過4間小學、共19年的校長，目前在油尖旺區的傳統名校、油蔴地天主教小學（海泓道）任職。她表示，受兒時老師的影響，現在當了校長，目標就是培育學生要有正確的價值觀，品格重要過成績，

將來到社會工作，看重的再不是學業成績，成績只是考核你人生中其中一個範疇，而品格是要擁有良好的處事態度、有學習、溝通的能力。

她以個人為例，「我是一個勇於面對挑戰、不怕困難，凡事都盡力而為的人，跟學校主任、老師甚至學生，都以真誠和接納的心去聆聽、溝通」，她期望將這個觀念薪火相傳。

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春風化雨近30載，陳校長直言，培育下一代不是容易的事，教育工作者更是一份隨時「On Call」的工作，她堅信，每個小朋友都有其獨特的性格，能力，學校是要啟發學生潛能，讓孩子發光發亮。

看我們如何培育學生能力，讓學生知道自己的能力強項，進而知道自己做得不太理想的地方，加以改善。

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記者：李盛芝