  • 28°C
香港時間 : 20231212日 (週二) 14:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

校長專訪︱基層出身獲良師支援經濟學業　油天海泓校長投身教育：讓孩子發亮

中小學 15:24 2023/12/11

分享：

分享：

熱門 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

油天海泓校長希望讓孩子發亮。

遇上良師益友將會改變人的一生。出身於基層的油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀，讀書時期受老師正面形象影響，從小已立志投身教育界，期望以生命影響生命。她大學畢業後手執教鞭短短8、9年，32歲已升任為校長。春風化雨近30載，陳校長堅信，每個小朋友都有其獨特的性格及能力，期望啟發學生潛能，培育正確價值觀，「品格重要過成績。」

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
求子辛酸︱34歲KOL媽媽備孕3年終如願　分享求診公院不孕科經歷盼助同路人

不少人會好奇當校長，是否先要有良好的成長環境？陳校長笑言，「同一般小市民冇乜分別」。她出身自一家5口的基層家庭，父親任運輸業，母親是家庭主婦，除了應付繁重的學業，她還要肩負「大家姐」的身份照顧弟妹，「兒時在油麻地成長，其後搬到屯門就讀小學、中學，亦是改變了我一生的地方」。

點擊圖片放大
+6
+5

她憶述，在成長階段中，老師對她影響深遠，因家庭經濟不太理想，即使參加童軍都沒有錢購買制服，學習樂器更加有限制，但多位老師不僅關顧她的學業，還會在經濟上提供協助及鼓勵自己，給予愛和支持，對於弱勢家庭的孩子，此舉的確很窩心。

做錯事不會放棄你，你不開心、遇到困難時會陪伴你；放假都會跟你補課，老師不辭勞苦協助你，有時唔需要講出口，老師就會察覺到你唔開心，主動送上關心問候，在我生命中出現很多這類好老師，這些好老師，影響到我為何會想做老師。

點擊圖片放大
+4
+3

32歲任小學校長

陳校長認為，除了父母，老師就是孩子接觸最多的成人，老師的鼓勵和指導，猶如為學生點起一盞明燈，學業成績是其次，老師會教他們先要有禮貌、盡力而為去做事，這都影響了她的價值觀。因此，陳校長早在中學時期已萌生當老師的夢想。

在香港中文大學畢業後，陳校長於1996年入行，執起教鞭當老師，由屋邨學校的老師做起，當過課程主任、副校長，「當時該校校長給予很多機會，讓我學習行政工作，我亦不想辜負他的期望」，於是2005年、當時只有32歲的她，已成為學界最年輕的校長之一。她笑說，自己原本立志做好老師，沒有想過當校長，結果一做就差不多20年。

其實我不想做校長，我喜歡跟學生溝通，當校長後接觸他們的機會就少了，這不是我當初做老師的想法。

社會工作重視處事態度

雖然教學經驗只有短短的8、9年，但她的行政經驗非常豐富，至今當過4間小學、共19年的校長，目前在油尖旺區的傳統名校、油蔴地天主教小學（海泓道）任職。她表示，受兒時老師的影響，現在當了校長，目標就是培育學生要有正確的價值觀，品格重要過成績，

將來到社會工作，看重的再不是學業成績，成績只是考核你人生中其中一個範疇，而品格是要擁有良好的處事態度、有學習、溝通的能力。

她以個人為例，「我是一個勇於面對挑戰、不怕困難，凡事都盡力而為的人，跟學校主任、老師甚至學生，都以真誠和接納的心去聆聽、溝通」，她期望將這個觀念薪火相傳。

點擊圖片放大
+5
+4

春風化雨近30載，陳校長直言，培育下一代不是容易的事，教育工作者更是一份隨時「On Call」的工作，她堅信，每個小朋友都有其獨特的性格，能力，學校是要啟發學生潛能，讓孩子發光發亮。

看我們如何培育學生能力，讓學生知道自己的能力強項，進而知道自己做得不太理想的地方，加以改善。

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

記者：李盛芝

相關文章

正能量｜傑出少年恩悅因哮喘踏上跳舞路　教師媽媽分享育兒經：陪伴最重要
17:56 2023/11/09
正能量｜傑出少年恩悅因哮喘踏上跳舞路　教師媽媽分享育兒經：陪伴最重要
【好人好事】退休訓導主任延續春風化雨精神　25年義助內地山區教育義教本地學童
18:06 2023/02/22
【好人好事】退休訓導主任延續春風化雨精神　25年義助內地山區教育義教本地學童
【校長專訪】Band1學校精英中總有高低 校長：自我價值不是用分數來衡量
09:31 2023/02/22
【校長專訪】Band1學校精英中總有高低 校長：自我價值不是用分數來衡量

你可能感興趣

正能量｜傑出少年恩悅因哮喘踏上跳舞路　教師媽媽分享育兒經：陪伴最重要
17:56 2023/11/09
正能量｜傑出少年恩悅因哮喘踏上跳舞路　教師媽媽分享育兒經：陪伴最重要
【好人好事】退休訓導主任延續春風化雨精神　25年義助內地山區教育義教本地學童
18:06 2023/02/22
【好人好事】退休訓導主任延續春風化雨精神　25年義助內地山區教育義教本地學童
【校長專訪】Band1學校精英中總有高低 校長：自我價值不是用分數來衡量
09:31 2023/02/22
【校長專訪】Band1學校精英中總有高低 校長：自我價值不是用分數來衡量
小學 老師 正能量 油蔴地天主教小學(海泓道)

最高瀏覽

內地網上瘋傳周海媚離世　工作人員拒回應友人無法取得聯繫
內地網上瘋傳周海媚離世　工作人員拒回應友人無法取得聯繫
急症室最長等候時間（12月12日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月12日 時間12:05）