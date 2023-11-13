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【教師虐貓】涉虐30隻貓致2隻死亡　男教師認虐畜判240小時社服令

社會 16:55 2023/11/13

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教師承認虐貓今於觀塘裁判法院被判社會服務令240小時。資料圖片

45歲獨居男教師涉於寓所飼養30隻貓，大廈保安巡樓時發現單位傳出異味後報警，揭發單位佈滿糞便，其中2隻貓已死亡，逾20隻貓健康欠佳。涉案教師被捕後稱因工作忙碌而無暇清潔家居，早前承認殘酷對待動物罪，今（13日）於觀塘裁判法院被判240小時社會服務令。

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被告林偉傑（45歲，教師）被控於2023年2月﹐在將軍澳富麗花園某單位殘酷地惡待或導致，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為，而導致30隻貓受到不必要的痛苦，導致當中24隻貓身體狀況不佳及2隻貓死亡。

辯方求情指，被告初犯，處理不到工作壓力，照顧貓隻的能力下降，他無意傷害貓，亦承諾不再養寵物。

署理主任裁判官鄧少雄判刑時指，報告顯示被告因工作壓力而患抑鬱，被告雖然沒有對貓隻使用武力，但疏忽照顧致使貓隻受虐，判處240小時社會服務令。

案情指，被告獨居於涉案單位，2023年2月，保安巡樓時發現單位傳出異味遂報案，消防員到場破門進入單位，發現內有20隻貓，其中2隻已死亡，其餘健康欠佳。由於單位凌亂，警員聯同愛護動物協會人員其後分7次再到單位捕貓，最終再搜獲10隻貓。

被告於警誡下稱獨居，負責照顧所養貓隻，因工作忙碌而無暇定時清潔住所。

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記者：陳曉欣

消防員 壓力 家居 愛護動物協會 服務 將軍澳

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