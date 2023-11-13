鏈球菌腦膜炎丨16歲女生頭痛求醫被誤診普通感冒　3日後送院不治證患無典型症狀腦膜炎

▲ 16歲女生頭痛求醫被誤診普通感冒，3日後送院不治證患無典型症狀腦膜炎。

頭痛勿輕視！英國一名16歲女學生早前因頭痛而到診所求醫，儘管當時心跳已飆到每分鐘139下，但鑑於其他指標正常，於是被醫生誤診為普通感冒。3天過後，女生情況不但急速惡化，更在送院搶救後數小時死亡。根據其驗屍報告，證實死因為感染鏈球菌腦膜炎。

最新影片:

根據《鏡報》報道，英格蘭一名16歲女學生Isabel Kate Connolly-Wellock於今年3月28日因為頭痛問題，前往診所求醫。當時醫生為她做了各項檢查，發現Isabel除了心跳較高外，其他指數均相當正常，於是便診斷她只是感染普通感冒，囑咐她好好休息，便著她回家。

Isabel回家後，頭痛症狀雖一度有所減退，但卻出現了其他異況，包括頸部疼痛以及眼瞼下垂的症狀。因此，她於3月30日早上再度重回診所求醫，當醫生依舊表示她的症狀一切正常時，5個小時後Isabel的病情卻突然嚴重惡化，需要緊急送往醫院急症室搶救，惟至當天晚上9時許，她情況依然未見好轉，多個器官更開始衰竭，最終她在3月31日午夜12時20分被宣告死亡。

▲ 16歲女生Isabel被誤診感冒，3日後送院不治。(眾籌網)

Isabel母親為此深感悲痛，於是要求當局進行調查。根據驗屍報告顯示，Isabel的死因為感染鏈球菌腦膜炎，但由於她在求醫時並未出現腦膜炎常見症狀，例如皮疹或是對光敏感；即使送往急症室搶救時，她的電腦斷層掃描結果也未顯示腦部腫脹等症狀，因此難以認定醫生在判斷上有過失。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣