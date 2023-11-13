  • 22°C
香港時間 : 20231113日 (週一) 18:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

鏈球菌腦膜炎丨16歲女生頭痛求醫被誤診普通感冒　3日後送院不治證患無典型症狀腦膜炎

醫生診症室 17:37 2023/11/13

分享：

分享：

熱門 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王

16歲女生頭痛求醫被誤診普通感冒，3日後送院不治證患無典型症狀腦膜炎。

頭痛勿輕視！英國一名16歲女學生早前因頭痛而到診所求醫，儘管當時心跳已飆到每分鐘139下，但鑑於其他指標正常，於是被醫生誤診為普通感冒。3天過後，女生情況不但急速惡化，更在送院搶救後數小時死亡。根據其驗屍報告，證實死因為感染鏈球菌腦膜炎。

最新影片:

童學園
校長專訪丨元朗公立中學校友會劉良驤紀念幼稚園 生活體驗式學習玩出孩子勇敢自信

根據《鏡報》報道，英格蘭一名16歲女學生Isabel Kate Connolly-Wellock於今年3月28日因為頭痛問題，前往診所求醫。當時醫生為她做了各項檢查，發現Isabel除了心跳較高外，其他指數均相當正常，於是便診斷她只是感染普通感冒，囑咐她好好休息，便著她回家。

Isabel回家後，頭痛症狀雖一度有所減退，但卻出現了其他異況，包括頸部疼痛以及眼瞼下垂的症狀。因此，她於3月30日早上再度重回診所求醫，當醫生依舊表示她的症狀一切正常時，5個小時後Isabel的病情卻突然嚴重惡化，需要緊急送往醫院急症室搶救，惟至當天晚上9時許，她情況依然未見好轉，多個器官更開始衰竭，最終她在3月31日午夜12時20分被宣告死亡。

16歲女生Isabel被誤診感冒，3日後送院不治。(眾籌網)

Isabel母親為此深感悲痛，於是要求當局進行調查。根據驗屍報告顯示，Isabel的死因為感染鏈球菌腦膜炎，但由於她在求醫時並未出現腦膜炎常見症狀，例如皮疹或是對光敏感；即使送往急症室搶救時，她的電腦斷層掃描結果也未顯示腦部腫脹等症狀，因此難以認定醫生在判斷上有過失。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【都市病】頭痛到「標眼水」伴隨作悶作嘔怕光怕聲 醫生：叢集性頭痛嚴重影響情緒
11:33 2023/10/17
【都市病】頭痛到「標眼水」伴隨作悶作嘔怕光怕聲 醫生：叢集性頭痛嚴重影響情緒
【拆解痛症】100人頭痛9成沒有嚴重疾病 醫生拆解3招擊退「神經痛」
14:28 2023/10/07
【拆解痛症】100人頭痛9成沒有嚴重疾病 醫生拆解3招擊退「神經痛」
【醫療失誤】頭痛被誤診闌尾炎　25歲男子轉院後揭患腦腫瘤12天猝逝
18:36 2023/09/29
【醫療失誤】頭痛被誤診闌尾炎　25歲男子轉院後揭患腦腫瘤12天猝逝

你可能感興趣

【都市病】頭痛到「標眼水」伴隨作悶作嘔怕光怕聲 醫生：叢集性頭痛嚴重影響情緒
11:33 2023/10/17
【都市病】頭痛到「標眼水」伴隨作悶作嘔怕光怕聲 醫生：叢集性頭痛嚴重影響情緒
【拆解痛症】100人頭痛9成沒有嚴重疾病 醫生拆解3招擊退「神經痛」
14:28 2023/10/07
【拆解痛症】100人頭痛9成沒有嚴重疾病 醫生拆解3招擊退「神經痛」
【醫療失誤】頭痛被誤診闌尾炎　25歲男子轉院後揭患腦腫瘤12天猝逝
18:36 2023/09/29
【醫療失誤】頭痛被誤診闌尾炎　25歲男子轉院後揭患腦腫瘤12天猝逝
健康問題 頭痛 英國 英格蘭 感冒

最高瀏覽

叠影狙擊劇透丨第6集劇情預告　曉晨展現出好身手令晟杰詫異
叠影狙擊劇透丨第6集劇情預告　曉晨展現出好身手令晟杰詫異
急症室最長等候時間（11月13日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月13日 時間16:05）