【品味全城】60間酒吧推港式雞尾酒　有調酒師糅合苦瓜、涼茶冀展本地傳統特色

▲ 由 Leo 所設計的招牌雞尾酒「Snowflake」 （左）以木瓜雪耳糖水為靈感，以及期間限定 香港靈感雞尾酒「Geong P」（右）。（旅發局提供）

旅發局主辦的「香港美酒佳餚巡禮」聯合城中近400間餐廳及酒吧，在11月推出「香港美酒佳餚 - 品味全城」，整月提供餐飲優惠。

最新影片推介：

當中節目「飲『吧』！香港」，集合本港共60間特色酒吧，遍及中環、灣仔、銅鑼灣、尖沙咀、西九龍、旺角及深水埗，當中包括入圍「亞洲 50最佳酒吧」的 Argo、The Aubrey 及 Mostly Harmless 參與，推出期間限定的「香港靈感雞尾酒」。 另外，市民旅客亦可用280元選購包含8個代幣的套票，以價惠價錢品嚐參與酒吧招牌雞尾酒。

▼ 點擊圖片放大 +2

涼茶糅合酒精 稱「喝酒都可以養生」

是次參與活動的酒吧希望將經典與創意糅合，融入香港元素。當中尖沙咀的Library Restaurant and Bar的首席調酒師Piko以威士忌及「涼茶」野葛菜水為主要基底，配搭苦瓜泡沫創作出名為「Healthy Monkey」的雞尾酒，盼既引起港人共鳴之餘，亦向旅客展現本地傳統特色。

從事調酒業16年的Piko表示，工作日夜癲倒、經常喝酒，故更需要著重養生，習慣喝涼茶、吃苦瓜炒蛋清熱降火，個人特別偏愛甜鹹兼備的野葛菜水，啟發他設計出今次略帶鹹味的調酒，笑稱「喝酒都可以養生」。

他指原先不少酒客一聽材料包括苦瓜及涼茶均表示怕「吃苦」，但喝下後均展現出驚訝表情，最後更喝得滴酒不剩。他稱今次活動屬本地酒吧界盛事，不少參加的酒吧排名屬亞洲前列，背後高手如雲，成功創造氣氛鼓勵調酒師隔空切磋交流，以西式手法配合中式食材融合出獨有滋味，形容「這些對外地旅客來說都是匪夷所思，超乎想像的味道」，相信能吸納更多旅客。

雞尾酒加入薑醋 冀推廣經典味道

除了涼茶外，有調酒師將「傳統喜慶佳品」薑醋加入雞尾酒。來自旺角的Alibi-Wine Dine Be Social負責創作的首席調酒師Leo，以琴酒及利口酒作基底、加入自製甜薑醋及鳳梨梳打製成「香港靈感雞尾酒」。

Leo表示，在華人傳統上，女性產後會以薑醋進補，亦會派發薑醋予親友一同慶祝新生兒誕生，盼透過此雞尾酒向酒客分享傳統習俗之餘，讓他們感受當中的喜悅。

酒吧位處旺角鬧市的酒店內，日常接待來自世界各地的旅客。Leo說，外地旅客與港人成長背景不一，難單憑想像了解薑醋滋味，不少人嘗過後表現得非常驚喜。他表示，將經典味道透過調酒技巧變成另一個形態，變奏出滿載港人文化回憶的滋味，呈現在世界各地旅客前，正好推動調酒師繼續創新。

有份參與今次活動的香港康得思酒店表示，酒客能藉活動「去到邊、飲到邊」，一邊品嚐雞尾酒，一邊與調酒師交流心得，沉浸在香港酒吧歡愉放鬆的氣氛中，盡情享受香港夜生活的活力。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜