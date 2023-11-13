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3日2夜輕奢漫遊體驟 探索細味珠海橫琴長隆度假區

特約 18:00 2023/11/13

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熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

自通關後，不少港人都熱衷於北上消費，幾乎成為大家周末及長假期的指定活動。最近珠海長隆全新的度假區開幕，設有目前全球最大的室內樂園長隆宇宙飛船，兼有15大主題區域、3個表演劇場、17個機動遊戲設施等等，加上全新極致奢華的飛船酒店，可以與摯親來一個3日2夜輕奢之旅，探索珠海全新玩樂熱點。

全球最大室內樂園長隆宇宙飛船 總長度達650米

珠海長隆全新的室內樂園「宇宙飛船」歷時12年設計建造，終於近日正式開幕，全長約達650米，總建築面積40萬平方米，園區內設有宇宙世界、崍穀星球、星際站臺、珊瑚袐境、酷比之旅及探索大學堂等共15大主題區域，加上有3個劇場、17個機動遊戲設施，亦設有國內首個真實水下潛水騎乘體驗設施「深海潛艇」以及採用最新視聽技術設計的「百慕大歷險」5D動感平臺影院等，超多景點等大家慢慢「打卡」。

而飛船內展示約300種、超過10萬尾各類海洋珍稀動物如虎鯨。大家還可以在世界最大的活體珊瑚缸前自拍「打卡」，亦可以找現場的工作人員幫手拍攝照片。

此外，飛船內還設有很多科普設施，不單是小朋友，大人都可以邊玩邊學，當中包括有一比一鯨魚模型，其中有些更是真標本和骨幹，極具科研價值。

另外，推薦大家到探索大學堂看虎鯨一隆一家的自然行為展示，再到百慕大歷險影院，以270度的環形螢光幕感受5D影片體驗，猶如親歷其境般震撼。

長隆劇院匯聚全球多個國家頂尖表演

玩完一整天，可以與摯親到海洋王國鯨鯊館共進晚餐，一邊欣賞鯨鯊在水中暢泳，一邊品嘗精緻佳餚美饌，實在滿足。

食飽後，記得到長隆劇院欣賞精彩的長隆秀，當中有來自全球多個國家的世界頂尖馬戲藝術家表演，精彩絕倫，為一整天的體驗劃上完美句號。

第一晚入住飛船酒店，可以在貴賓接待廳check-in，房間寬敞舒適，還有親子星辰主題房，適合一家大小入住，而且酒店與樂園相連，出入非常方便。

第二晚兩口子想豪歎享受一番，可以預定橫琴灣酒店，酒店坐落海邊，可以在海景度假套房的露台「Chill」住欣賞無敵大海景，而且裝潢富麗堂皇，不但房間有宮廷感，就連服務都是皇室的星級享受。

大家可以享受康樂薈精選的SPA或腳底按摩，釋放身心靈。放鬆完還可以到企鵝酒店的煙花台中餐廳享受晚餐，一邊吃飯一邊看煙花，浪漫至極。 

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玩轉長隆還有更多其他優惠，快快登入網址看看︰https://ww1.ctshk.com/zh/chimelong/

（特約） 

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