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新手爸媽丨42歲新手媽朱慧敏直播餵奶　半月大B女一日食8餐萌爆唔扭計

新手爸媽 17:48 2023/11/13

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新手爸媽的陳氏夫婦，昨晚一家三口首次做直播，朱慧敏更在3小時後，直播餵奶。

42歲前港姐亞軍朱慧敏（Queenie），2021年與養和醫院心臟科專科醫生陳良貴(Jason)結婚，於10月31日宣布順利誕女(Shera)，陳氏夫婦榮升新手爸媽。

Quennie趁女兒Shera雙周大，於星期日晚(12日)及星期一凌晨1點，連開兩次live，直播餵奶並大爆女兒一日食8餐，「佢比出院時大隻咗好多，好有胃口，我哋想佢快高長大。」

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誕女後的朱慧敏，不足兩周便開工直播帶貨，卸貨後已經輕了十多磅，火速修身，可以穿回中碼或大碼長褲。仍在坐月的Queenie，周日晚(12日)趁囡囡雙周大，一家三口首次做直播，兩公婆分享「湊女經」，並公布囡囡英文名叫Shera，女兒名字改好，不過他們未去領出世紙，只是網上申請了，

佢叫做Shera，代表光明的意思，希望佢成個人生都開開心心、健健康康，充滿住光明，生命可以照亮自己，亦可以照亮別人，我哋成日叫佢『She娃娃』。依家父母係香港居民，可以喺網上面申請出世紙，原來不用親身去。

心情靚靚的Queenie用了囡囡的名字，作了一首簡單歌，每日都會唱給女兒聽。除了唱歌外，兩夫婦都會同囡囡講「I Love You」，Queenie興奮地表示，每當女兒聽到她說「I Love You」，便會瞇瞇嘴笑，陳醫生亦指囡囡這個歲數是要聽多些聲音，她一定聽到，而且他會在囡囡面前讓她看清楚自己，陳醫生說：

BB近嘅嘢係會見到，雖然遠嘅嘢見唔到，所以我哋成日喺佢面前俾佢睇我哋個樣，起碼認住我哋，第時出街都知邊個打邊個。

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樣貌似爸爸有主見似媽媽

Shera與爸爸餅印一樣，身型似媽媽，性格就似足父母，尤其「有主見」似媽媽，Queenie表示自己BB時很易湊，也不常哭又不扭計，但有主見，囡囡這幾點就似足她，

Shera有主見，佢會好清晰俾指引我哋，佢肚餓會叫，我改咗佢叫「尖叫寶寶第一名」，請佢食奶奶會安靜下來，好專注食，食完奶就瞓覺，但做任何嘢之前要同佢講聲，似我性格。如果唔係，佢會望住你，好似問你「What are you doing？」，好似我，但同佢講咗，佢又好ok好易話為。

鼓勵多跟BB溝通

陳醫生同意太太的說法，也補充兒科專家曾說過，成人以為初生BB難以跟父母及照顧者溝通，其實BB是聽得到的，並鼓勵每做一樣事情都應該同BB講。此時，Queenie也分享自己做臨床催眠治療的經驗，表示好多客戶，甚至自己讓老師、教授催眠，好多都是嬰兒時期的記憶會浮現，

其實媽咪陀住佢時，佢喺肚入面6、7個月，佢哋嘅聽覺已經聽到嘢，依家呢個日數係同成年人聽覺一樣，所以識表達，佢鍾意會笑下，或者佢一喊即係佢唔舒服，我哋同佢講聲幫你抹眼，佢閤埋眼㗎！唔好以為細路仔唔識聽呀！

之後，在凌晨1時，Queenie抱住囡囡再次開live，兌現直播餵奶，她一邊餵奶一邊解答網民問題，她表示女兒有飲母乳和奶粉，囡囡在鏡頭前吃了3安奶，餘下的1安奶，將會做完個直播後，她為囡囡掃好風再吃，絕不浪費，

佢比出院時已經大隻咗好多，大個女，之前佢食1、2安奶，依家佢每餐食4安奶，食到8餐，好有胃口，快高長大。

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責任編輯：王明芳

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