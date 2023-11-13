男韓即地獄！？丨王智德羅允芝王雍泰力證「男韓」非地獄　Alton被逼成翻譯擔當

▲ ViuTV全新節目《男韓即地獄！？》

ViuTV全新節目《男韓即地獄！？》由MIRROR成員王智德（Alton），以及羅允芝（Giann）及王雍泰（Nicky）擔任主持。

對於女士來說，韓國是一個充滿化妝品、時裝和café的天堂。另一方面，對於同行的男伴來說，去韓國等於落地獄。

MIRROR丨傳被教主Anson Lo「包起」做專屬經理人 花姐火速以14字回應

▲ 《男韓即地獄！？》主持王智德、羅允芝、王雍泰（左起）

抽籤決定誰落「地獄」

究竟這番說話是事實，抑或是偏見？《男韓即地獄！？》透過6方面包括「食、玩、買、景、cp值和文化」證明「男韓非地獄」。而3位主持將會體驗不同的旅遊行程，透過抽籤和遊戲競賽決定誰可享受「天堂」，誰要落「地獄」。



今晚（11月13日）播出的《男韓即地獄！？》，3位主持一同抵達韓國機場便要進行第一次抽籤，但只有兩個人預先安排的專車。

最終決定以「包揼定輸贏」，落敗的Alton要迫坐一般列車進入市區。

▲ 《男韓即地獄！？》

Alton曾居韓3個月

幸好他擁有在韓國居住過3個月的經驗，讓他可以順利解決交通問題。在繁忙的列車站裏，Alton不忘搞笑自誇：「有9成嘅人可能覺得，因為依家係繁忙時段所以咁多人。等我代表另外嗰一成嘅人講一句，我懷疑啲人聚集喺到嘅原因係因為我。」

第一日，3位主持去馬場洞畜產市場品嚐最高級的韓牛，而曾學過韓語的Alton被逼成翻譯擔當。

▲ 《男韓即地獄！？》

他們意外地購入「地獄級的牛睪丸」，就連現場的韓國青年都表示未食過。製作組決定透過接龍遊戲，決定3人裏面誰要品嚐秘製牛睪丸。

Nicky首當其衝成為第一個初嚐牛睪丸的主持，Alton有幸成為第二個試食牛繽紛的主持，在品嚐之際慨歎Nicky能夠如此豁達，另一方面食到口震震向著大家說：「唔okay！」。

最新影片推介：戴祖儀專訪