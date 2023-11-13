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【無牌找換】觀塘找換店涉無牌經營金錢服務　2人被判罪成即時入獄

社會 17:39 2023/11/13

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海關金錢服務監理科高級督察陳逸傑。（曾秋文攝）

海關對一宗無牌經營金錢服務的法庭裁決作出總結。海關金錢服務監理科高級督察陳逸傑表示，去年4月海關為打擊無牌找換店作出調查，在觀塘區發現一間找換店兩名涉案人士懷疑無牌經營金錢服務，於是在同月（20日）喬裝顧客向找換店要求匯款2,000港元往內地，當本案男被告稍後向人員提供匯款收據後，海關人員以涉嫌無牌經營金錢服務作出調查，並發現本案女被告成為該找換店東主後，曾經向一名顧客提供14次匯款往內地。

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海關人員經調查後，今年3月發出傳票作出起訴。今日（13日）兩名被告在觀塘法院被裁定一項及15項無牌經營金錢服務罪成，男被告被判即時入獄7星期及1日，而女被告則被判4星期及5日（緩刑一年）。海關表示這是同類型案件首宗被判即時入獄的案例，並歡迎法庭的裁決，相信判刑足夠反映罪行的嚴重性及對業界作出警示。

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記者：曾秋文

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