器官捐贈丨港爸腎萎縮一日需洗肚3次　26歲女義無反顧捐腎救父

▲ 港爸腎萎縮一日需洗肚3次，26歲女義無反顧捐腎救父。

剛過去的周六（11日）是器官捐贈日，現年66歲的腎臟移植受贈者劉保財出席活動，分享因患有先天性腎萎縮，自12年前起需一天「洗肚」3次，最終需26歲的女兒捐腎救父。

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劉保財原任職公立醫院病房助理，66歲的他在40年前突然暈倒，其後確診右邊腎臟先天性萎縮，12年前情況惡化，需一天接受3次腹膜透析治療，嚴重影響他的生活及工作。

當時劉保財被建議他接受活體腎臟移植，但經檢查後，只有他的女兒適合移植。而當時女兒年僅26歲，劉保財自覺年紀大，內心忐忑，不忍女兒「捱刀」，亦怕女兒日後如有甚麼事，體內會只剩一邊腎。

最終在醫生講解下，父女倆並經過一年半時間身心評估，移植手術得以順利完成。劉保財指女兒手術後康復得很快，而他自己亦得以重返工作崗位，一直工作到退休，閒時更會與家人旅行，並重拾行山樂趣。

劉保財更承諾，會好好保護從女兒身上得來的腎臟。

僅42名輪候病人成功獲移植

醫院管理局中央腎科委員會主席雷聲亮指，對未期心臟或肝臟衰竭的病人來說，器官移植是唯一治療方案。而對末期腎衰竭病人來說，器官移植則是最佳治療方案，如果沒有移植機會，病人只能倚賴透析治療（俗稱洗腎）維生。​​

截至今年9月，共有2618名病人輪候器官移植，當中腎臟佔2438宗，惟只有42名病人成功接遺體或活體捐贈。雷聲亮表示，現時腎臟移植輪候時間約5年9個月，香港的遺體器官捐贈者數目亦較其他國家，如美國、西班牙等少8倍，未能滿足輪候者需求。

雷聲亮表示，活體捐贈是末期腎病病人另一治療選擇，但不少病人反映問家人借錢容易，但要他們捐腎就難以啟齒。他續指，人只要一個健康正常的腎臟就足夠應付日常身體所需，摘取腎臟一般採用微創手術，傷口較細，康復較快，呼籲患者多與家屬商討。

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責任編輯：羅嘉欣