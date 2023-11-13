  • 22°C
香港時間 : 20231113日 (週一) 18:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

炎明熹擔任減塑踐行官推動環保　跟楊千嬅重聚合唱

娛樂 18:13 2023/11/13

分享：

分享：

熱門 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王

楊千嬅和炎明熹更成為是次音樂節的「減塑踐行官」

香港非牟利團體Eco Drive於2019年開始「不要膠下去」活動，旨在提高公眾對一次性塑膠產品問題的認識， 今年「不要膠下去」活動首次於深圳舉辦的音樂節《EUREKA! Music Festival》，楊千嬅和炎明熹（Gigi）更成為是次音樂節的「減塑踐行官」，向大眾推廣減塑方法及實踐環保的心得。

 在音樂節中，楊千嬅和炎明熹以「減塑踐行官」身分成為壓軸表演嘉賓，Gigi演唱了多首歌曲，包括《大開眼界》、《Only for me》、《好想約你》及《Little Magic》。粉絲們一早已經於現在佔好位置支持偶像。

剛於星期六完成巡演江門站的千嬅趕到深圳作為音樂節的特別嘉賓，當Gigi表演後，千嬅中段驚喜現身合唱《勇》一曲。現場兩萬多的觀眾立即為之瘋狂，尖叫聲不絕於耳。隨後千嬅亦獻唱了《處處吻》、《野孩子》、《可惜我是水瓶座》及《稀客》四首經典歌曲，每首也是全場大合唱，頓成大型KTV現場。

千嬅表示：「很開心成為減塑踐行官，這是我第一次在音樂節中推廣減塑心得，我外出工作時，一定會攜帶水瓶和環保袋，這些小舉動已經對環境有很大幫助。」

Gigi表示：「很開心可以代表香港環保機構 Eco Drive到音樂節推廣「不要膠下去」的活動，我上學和工作時，都會帶上自己的水瓶。」最後，兩位也呼籲大家減少使用一次性塑料產品，齊齊保護地球環境。

為了響應「不要膠下去」活動，主辦單位在音樂節中也鼓勵觀眾支持減塑措施，例如以紙杯取代膠水瓶、使用紙製餐具取代塑膠餐具等等，希望觀眾享受音樂表演之餘，也能減少使用一次性塑膠，為環保出一份力。

此外，為了提高觀眾對減塑的認識，場內還設有「不要膠下去」展覽區，播放兩位減塑實踐官的減塑心得以及「不要膠下去」過往舉辦的活動，讓觀眾了解更多減塑方法，實踐「減塑，你總有辦法！」的理念。

最新影片推介：戴祖儀專訪

TOPick柴犬追星
宅男女神丨戴祖儀不甘安穩勇於接受挑戰 　Joey享受單身生活拒「收兵」做娘娘

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

ERROR成員丨保錡合照大讚炎明熹唱功引　高EQ回應曾輕視Gigi：之前有眼不識泰山
14:19 2023/10/29
ERROR成員丨保錡合照大讚炎明熹唱功引　高EQ回應曾輕視Gigi：之前有眼不識泰山
聲夢傳奇丨炎明熹獲頒最佳學員獎　音樂老師Cleo大讚Gigi謙卑勤力
18:43 2023/10/31
聲夢傳奇丨炎明熹獲頒最佳學員獎　音樂老師Cleo大讚Gigi謙卑勤力
叱咤樂壇流行榜2023丨After Class即將推出團歌？　炎明熹自認內向對獎項順其自然
10:14 2023/11/03
叱咤樂壇流行榜2023丨After Class即將推出團歌？　炎明熹自認內向對獎項順其自然

你可能感興趣

ERROR成員丨保錡合照大讚炎明熹唱功引　高EQ回應曾輕視Gigi：之前有眼不識泰山
14:19 2023/10/29
ERROR成員丨保錡合照大讚炎明熹唱功引　高EQ回應曾輕視Gigi：之前有眼不識泰山
聲夢傳奇丨炎明熹獲頒最佳學員獎　音樂老師Cleo大讚Gigi謙卑勤力
18:43 2023/10/31
聲夢傳奇丨炎明熹獲頒最佳學員獎　音樂老師Cleo大讚Gigi謙卑勤力
叱咤樂壇流行榜2023丨After Class即將推出團歌？　炎明熹自認內向對獎項順其自然
10:14 2023/11/03
叱咤樂壇流行榜2023丨After Class即將推出團歌？　炎明熹自認內向對獎項順其自然
炎明熹 楊千嬅 歌手

最高瀏覽

叠影狙擊劇透丨第6集劇情預告　曉晨展現出好身手令晟杰詫異
叠影狙擊劇透丨第6集劇情預告　曉晨展現出好身手令晟杰詫異
急症室最長等候時間（11月13日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月13日 時間16:05）