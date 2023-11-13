炎明熹擔任減塑踐行官推動環保　跟楊千嬅重聚合唱

▲ 楊千嬅和炎明熹更成為是次音樂節的「減塑踐行官」

香港非牟利團體Eco Drive於2019年開始「不要膠下去」活動，旨在提高公眾對一次性塑膠產品問題的認識， 今年「不要膠下去」活動首次於深圳舉辦的音樂節《EUREKA! Music Festival》，楊千嬅和炎明熹（Gigi）更成為是次音樂節的「減塑踐行官」，向大眾推廣減塑方法及實踐環保的心得。

在音樂節中，楊千嬅和炎明熹以「減塑踐行官」身分成為壓軸表演嘉賓，Gigi演唱了多首歌曲，包括《大開眼界》、《Only for me》、《好想約你》及《Little Magic》。粉絲們一早已經於現在佔好位置支持偶像。

剛於星期六完成巡演江門站的千嬅趕到深圳作為音樂節的特別嘉賓，當Gigi表演後，千嬅中段驚喜現身合唱《勇》一曲。現場兩萬多的觀眾立即為之瘋狂，尖叫聲不絕於耳。隨後千嬅亦獻唱了《處處吻》、《野孩子》、《可惜我是水瓶座》及《稀客》四首經典歌曲，每首也是全場大合唱，頓成大型KTV現場。

千嬅表示：「很開心成為減塑踐行官，這是我第一次在音樂節中推廣減塑心得，我外出工作時，一定會攜帶水瓶和環保袋，這些小舉動已經對環境有很大幫助。」

Gigi表示：「很開心可以代表香港環保機構 Eco Drive到音樂節推廣「不要膠下去」的活動，我上學和工作時，都會帶上自己的水瓶。」最後，兩位也呼籲大家減少使用一次性塑料產品，齊齊保護地球環境。

為了響應「不要膠下去」活動，主辦單位在音樂節中也鼓勵觀眾支持減塑措施，例如以紙杯取代膠水瓶、使用紙製餐具取代塑膠餐具等等，希望觀眾享受音樂表演之餘，也能減少使用一次性塑膠，為環保出一份力。

此外，為了提高觀眾對減塑的認識，場內還設有「不要膠下去」展覽區，播放兩位減塑實踐官的減塑心得以及「不要膠下去」過往舉辦的活動，讓觀眾了解更多減塑方法，實踐「減塑，你總有辦法！」的理念。

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