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慢病共治｜$120可篩查糖尿病、高血壓　一文睇申請資格+方法

都市病 18:30 2023/11/13

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熱門 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王

醫務衞生局今日正式推出「慢性疾病共同治理先導計劃」，合資格人士只需支付120元便能與自行配對的家庭醫生進行糖尿病和高血壓篩查。

醫務衞生局（醫衞局）今日（13日）正式推出「慢性疾病共同治理先導計劃」，合資格人士即日起可經任何一間地區康健中心參加計劃，只需支付120元便能與自行配對的家庭醫生進行糖尿病和高血壓篩查。

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申請資格及方法

只要是45歲或以上的香港居民，且沒有已知的糖尿病或高血壓，便可經任何一間地區康健中心／站登記成為會員，加入「醫健通」報名參加計劃，並自行揀選家庭醫生。目前共有416名家庭醫生參加計劃，供市民自由選擇配對，名單可按此參考。

費用

計劃分為「篩查」及「治療」2個階段，參加者第一階段只需一次性支付120元，便可得到篩查診症、化驗及檢查的服務。

如參加者確診患上糖尿病、高血壓相關疾病或血糖偏高，則可進入治療階段，政府會在每次診症資助$166的費用，參加者每次需支付家庭醫生於參加計劃時所釐定的共付額，其中政府建議金額為$150，但目前約有兩成參與計劃醫生收費逾150元，最高達800元，亦有醫生完全不收取費用。個別服務費用如下：

治療階段的參加者會獲政府資助，由其選定的家庭醫生長期跟進。

  • 血糖偏高：每年最多４次資助診症
  • 糖尿病或高血壓患者：每年最多6次資助診症

診症後可獲處方「慢病共治計劃」獲取特定藥物名單內涵蓋的藥物及／或最多三天偶發性疾病藥物，無須額外支付任何藥費。名單所涵蓋的基本藥物達40多項，當中包括控制血糖和血壓的藥物，以及治療偶發性疾病的藥物，足夠血糖偏高、糖尿病和高血壓患者一般療程之用。此外，65歲或以上人士亦可以用長者醫療券支付計劃的各項共付額。

獎勵機制

計劃另設有獎勵機制，將從計劃參加者的第二個「個人計劃年度」開始計算。參加者如達到指定的健康目標，即可在下一個計劃年度（即第三個計劃年度）開始接受首次資助診症時獲扣減最高150元的共付額。有關指標包括：

  • 每月進行至少一次家居血壓監察，並將結果上傳到醫健通手機應用程式
  • 計劃參加者需要完成每年至少四次到診，而四次到診須分布於每季至少一次
  • 參與由地區康健中心安排的病人自強計劃，以及完成事後評估

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責任編輯：羅嘉欣

健康問題 醫務衞生局 治療 糖尿病 高血壓 香港

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