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Marvel隊長2丨拆解5大重要彩蛋　Beast現身為X-Men現身MCU鋪路

娛樂 18:01 2023/11/13

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《Marvel隊長2》

超級英雄片《Marvel隊長2》（The Marvels）現正上映，當中一大彩蛋當然就是《變種特攻》（X-Men）現身，正式與觀眾見面！

此外，《Marvel隊長2》當中還有不少彩蛋與趣聞，Marvel迷必定要留意。

1.變種特攻驚喜現身

片尾彩蛋見到蒙妮卡跌入另一個平行宇宙，除見到跟媽媽瑪莉亞雲寶一模一樣的神秘人外，身旁還有全身藍色的Beast，即宣布《變種特攻》正式於MCU跟大家見面。

戲中，Beast還提到「Charles」的名字，意味著大名鼎鼎的X教授亦將會於MCU新作出現。

《Marvel隊長2》

2.召集新一代超級英雄

電影最後，Ms. Marvel去到紐約，目的是要召集鷹眼的「徒弟」弓箭手凱特畢夏普。

而且對話中，Ms. Marvel提及到蟻俠女兒都是其中可以召集的對象之一，意味著將會有新一代超雄英雄集結。

《Marvel隊長2》

3.萌爆瘋奇獸出動

在《Marvel隊長》非常搶眼的外星貓小鵝，今次再度現身，更繁殖了一羣新一代瘋奇獸，可愛度爆燈外，更成為為費局長解脫困境的關鍵。

當這羣貓貓現身之際，電影配上音樂劇《Cats》的經典金曲《Memory》，非常貼題。

《Marvel隊長2》

4.主角戰衣精心設計

《Marvel隊長2》當中3位女主角：Marvel隊長、蒙妮卡與Ms. Marvel均擁有不同象徵標誌，因為她們的能力都與「光」相關，標誌亦以「光」作靈感。

比較大分別的是她們的戰衣各有不同顏色，Marvel隊長戰衣以較深沉的藍、紅色作色調，蒙妮卡是黑白色，而Ms. Marvel則是鮮艷的藍、紅色，顯示出各人不同個性。

《Marvel隊長2》

5.3大女英雄能力晒冷

Marvel隊長被譽為MCU最強英雄，不單體力過人、能極速飛行，更能以光直接攻擊敵人。

至於蒙妮卡就可以看透光能並操縱電磁波譜所有波長，也可穿透人或物件，亦於今次電影中學識飛行。

而Ms. Marvel就能硬化光線，將光變成實物，不過她就是3人中唯一不會飛行的主角。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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