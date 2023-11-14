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【消費疲弱】 港人消費力外流「慳住留去外面使」　學者：短期難逆轉

社會 05:00 2023/11/14

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香港的消費市道低迷。(資料圖片)

香港的消費市道低迷，是否代表港人「低物慾」？惟數據顯示不然，今年第三季有57.4萬港人人次遊日，在當地消費近70億港元，較2019年同期高出近6成；同期港人到內地的消費金額亦推算高達32億元至40億元，可見當初預期的疫後「報復性消費」出現，只是不在香港。

學者直言，受累於本港物價高及港元強勢，港人「揀去平價地方消費正常不過」，變相在港已沒有太多意慾消費，「係香港慳住使，留去外面使」情況已成日常，短期內已要扭轉趨勢，已不太可能。

根據日本觀光廳今年7至9月的訪日旅客消費數據，港人在當地消費額為1,342億日圓（約69.7億港元），佔總額9.7%，較2019年同期高出近6成，其間約57.4萬港人次遊日，人均消費達到23萬日圓（約1.2萬港元）；以滙率計，港元兌日圓的購買力較2019年大升37%。

第3季遊日消費70億　增6成

港人北上內地的消費雖未有正式的統計可參考，但根據政府統計處2015年公布的專題文章，提到2014年港人到廣東省（包括深圳）的每次平均消費開支約為680港元。如不計通脹，單以今年7月468萬人次北上數字，人均消費680港元計，消費總額推算便高達32億。以滙率計，港元兌人民幣的購買力較2019年亦升8.2%。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，本港疫情前每月零售業銷貨額平均約400億元，但目前僅320多億元，港人消費流去外地是合理推測。同時，本地人在港消費得不到滿足感，李兆波直言，香港市場已無法提供價廉物美的吸引力，「周末食好啲就北上、想買靚衫波鞋就去日本韓國，係香港咪慳住使」。

恒大市場學系助理教授鄺家麒表示，港人不論北上還是外地旅遊都不是新鮮事，只是港元強勢令港人到外地消費購買力多，享受物價低之餘再「多個折頭」。

商場單一化　租貴小店難捱

鄺家麒認為，現時本港市場缺乏特色及定位，商場單一化問題嚴重，「品牌食肆來來去去都係大集團」，港人難免失去新鮮感，租金高昂令特色小店難以生存，令以往「去多一兩個地方揀吓睇吓」的情況不再。而致命傷是鄰近地方售價更平，交通便利令港人毋須局限留港消費，引致本地消費力弱。

情況亦引伸出當局一直忽視經濟「內需求」，如今遊客消費力不似預期，才急於鼓動港人多消費，猶如亡羊補牢。鄺直言，港府統計數據未有區分本地及遊客的消費，即過去的零售高峰可能一直是由遊客帶動，或令當局未有進一步顧及港人的消費模式轉變。

零售業：日夜雙管齊下吸旅客

香港零售管理協會主席謝邱安儀指，港人北上影響本地市場無可厚非，亦是未來大方向，強調本地零售商正致力透過不同創新方法，提升顧客消費體驗，吸引市民留港消費，期望能夠提升香港零售業的競爭力，令港人願意留港消費。她認為當局早前舉行「夜繽紛」活動是好提議，但需要持續一段時間才有成果，期望政府未來能繼續推出活動，包括日間及夜間時段雙管齊下，吸引更多旅客來港，整體帶動經濟。

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記者：蘇文軒

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